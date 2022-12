Angst vor der Firmen-Weihnachtsfeier „Bei manchen geht das Gedankenkarussell schon Wochen vorher los“

Nach zwei Jahren Corona-Pause finden in diesem Jahr in vielen Unternehmen wieder Weihnachtsfeiern satt. Für die einen ein schöner Anlass, um die Kolleg:innen nicht nur in Videokonferenzen, sondern mal wieder persönlich zu sehen. Bei den anderen aber löst der Gedanke daran Panik aus. Small-Talk-Expertin Sarah Köhlen erklärt, warum und was Mitarbeiter und Firmen tun können, um die Feier für alle angenehm zu gestalten.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden