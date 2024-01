Auf Tiktok sind jetzt alle „delulu“ Die Gen Z manifestiert das gute Leben

Ein Model schreitet über den Laufsteg, ihre Arme wie festgeklebt an den Seiten. Auf ihrem Gesicht ist ein Lächeln festgefroren, so manisch, als wäre es von einer Künstlichen Intelligenz generiert, die mit Bildern von Menschen im Zahnarztstuhl trainiert wurde. Aus den Lautsprechern dröhnt operettenhafter Gesang: „The World is on fire“. Die Welt brennt.