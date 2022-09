Ausbeutung behinderter Menschen Stundenlohn 1,35 Euro

Eigentlich wollte Cornelia Kny Kindergärtnerin werden. Das sei ihr Traumjob gewesen von klein auf, sagt sie. Doch weil sie als Mensch mit Behinderung zu DDR-Zeiten eine Sonderschule besuchte, reichte ihr Bildungsniveau für den Beruf nicht aus. Nach ihrem Abschluss sei sie deshalb von Institution zu Institution geschickt worden. „Beim Arbeitsamt hat man mir dann im Prinzip gesagt, dass ich mir doch mit meinen ganzen Krankheiten und Allergien gleich einen Platz auf dem Friedhof suchen soll“, berichtet die heute 47-Jährige.

Einzig eine Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) kam in Frage. Also besichtigte Kny zwei und blieb bei der Einrichtung des Trägers Integral, der seine Zentrale in Berlin-Friedrichshain hat. Dort sitzt Kny an einem Freitagnachmittag im August an einem großen Konferenztisch. Vor ihr liegen Papierblätter, Vorbereitungen für eine Rede, die sie in ein paar Tagen halten wird. Als Werkstatträtin vertritt Kny rund 300 Personen mit Behinderung gegenüber Werkstattsleitung und Geschäftsführung. Letztere hat soeben in Person von Johannes Siegmund neben ihr Platz genommen.

Siegmund, 38, groß gewachsen, auf dem schwarzen Shirt das Integral-Logo, und Kny kennen einander seit vielen Jahren. Er war Sozialarbeiter, bevor er die Leitung des Trägers übernahm. Sie ist heute in der Akten-Digitalisierung tätig, seit 23 Jahren arbeitet sie bei Integral.

Behinderte Menschen erhalten maximal 220 Euro im Monat

Knys Arbeitstag beginnt, wie der ihrer Kolleg:innen, gegen 7.30 Uhr morgens und endet um 14.30 Uhr nachmittags. Sieben Stunden arbeiten die Beschäftigten pro Tag, an fünf Tagen die Woche – dafür erhalten sie 200 bis 220 Euro im Monat. Auf die Stunde gerechnet, ergibt das einen Lohn von 1,35 Euro.

„Das ist zu wenig“, findet Kny, findet auch Siegmund. Deshalb sitzen die beiden hier und diskutieren: Wie lässt sich das Entgeltsystem verbessern? Wie kann man Menschen mit Behinderung mehr Anerkennung zeigen?

Inklusionsaktivist:innen kritisieren das System seit Jahren: Die Menschen würden unfair bezahlt, die Chancen, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln, seien minimal. Dabei ist eben das die Aufgabe der Werkstätten. Sie sollen eine Zwischenstufe sein, kein lebenslanger Arbeitgeber. Offizielle Statistiken gibt es nicht, aber Aktivist:innen gehen von weniger als einem Prozent der Beschäftigten aus, die einen Job außerhalb der Einrichtungen bekommen und behalten. Manche fordern deshalb sogar die Abschaffung der Werkstätten.

Ich habe immer häufiger blau gemacht, weil ich nicht für so einen Lohn arbeiten wollte. Lukas Krämer, Aktivist für Inklusion

Zum Beispiel Lukas Krämer, der in den sozialen Medien besser als „SakulTalks“ bekannt ist. Er hat selbst in einer WfbM gearbeitet und Wasserhähne montiert, bevor er nach fünf Jahren kündigte. „Ich habe immer häufiger blau gemacht, weil ich nicht für so einen Lohn arbeiten wollte“, sagt der 29-Jährige im Video-Interview. Auch er habe nur 200 Euro im Monat verdient – ein Entgelt weit unter dem Mindestlohn. Der steigt im Oktober auf 12 Euro die Stunde. Doch für die 320 000 Werkstattbeschäftigten in Deutschland ändert sich nichts. In den sozialen Medien protestieren sie deshalb unter dem Hashtag #IhrBeutetUnsAus.

Wegen solcher Ungleichbehandlung entschied sich Krämer, die Werkstatt zu verlassen. Abgesehen vom Lohn seien die Arbeitsbedingungen zwar annehmbar gewesen, aber er habe Einschüchterungsversuche von Gruppen- und Werkstattleiter:innen erlebt. „Als ich immer wieder gefehlt habe, wurde mir gesagt, dass ich in ein Wohnheim kommen würde, wenn ich so weiter mache“, sagt Krämer. Das sei aber „kompletter Bullshit“ gewesen, die Gruppenleiter:innen in der Werkstatt hätten lediglich versucht, Druck auf ihn auszuüben.

Ähnliche Geschichten kenne er von Menschen, die ihm auf Instagram oder Youtube von ihren Erfahrungen berichten. Neben seiner selbstständigen Tätigkeit als Video-Produzent setzt er sich in den sozialen Medien für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Sein Hauptanliegen: die Einführung des Mindestlohns in Werkstätten. „Nirgendwo in Deutschland können Firmen so günstig produzieren“, sagt Krämer. Es sei „kriminell“, wie Menschen dort ausgebeutet würden.

Menschen wie Florian-Marc Becker. Seit elf Jahren arbeitet er in der Metallwerkstatt von Integral in Berlin-Friedrichshain, baut Aufzugfedern zusammen und lernt seit Neuestem, mit der CNC, einer Werkzeugmaschine, zu arbeiten. „Das habe ich gemacht“, sagt der 30-Jährige im Blaumann und zeigt ein Stück Metall mit Gravur. Er wohnt bei seinen Eltern, fährt jeden Morgen eine Stunde zur Arbeit und wieder zurück. Ob ihm die Arbeit Spaß mache? Becker nickt. Siegmund und Kny stehen neben ihm. Und der weite Weg zur Werkstatt? „Man gewöhnt sich daran.“

Vertraute. Cornelia Kny vertritt gegenüber Geschäftsführer Johannes Siegmund ungefähr 300 Menschen mit Behinderung. © Kseniia Apresyan

In einem anderen Raum konfektioniert und verpackt Thoms Nanning Schnack, 46, mit seinen Kolleg:innen Salz. Sie sind ein Team aus zehn Personen und einer Gruppenleiterin, die Beschäftigten tragen hellblaue Schürzen, im Hintergrund läuft Musik. Schnack führt seine Arbeit vor: Er klebt Etiketten auf Salzdosen und sortiert beschädigte Behälter aus. „Ich habe davor bei der Aktenvernichtung gearbeitet“, sagt er. „Aber das hat nicht gut zu mir gepasst.“ Zu laut sei es dort gewesen, auch mit den Aufgaben sei er nicht zurechtgekommen. Hier im Salz-Team fühle er sich wohler.

Schnack, Becker und Kny sind drei der 300 Personen mit Behinderung in den beiden Berliner Integral-Werkstätten. Beim Rundgang berichten sie stolz von ihrer Arbeit, erzählen von der Werkstattzeitung, für die sie Texte schreiben, oder den Sport- und Sprachkursen, die sie besuchen. „Wir haben kürzlich ein Englisch-Angebot gestartet, das aus der Initiative eines Beschäftigten heraus entstanden ist“, sagt Geschäftsführer Johannes Siegmund, der eben den Lernraum betreten hat. Bücher stapeln sich in Regalen. Es gibt Computer und Tablets in klumpigen Silikonhüllen für die Beschäftigten.

Auch Politiker:innen kritisieren das Werkstätten-System

Die meisten kommen wie Kny morgens mit dem Fahrdienst zur Werkstatt, arbeiten bis nachmittags und gehen dann in die Kantine, um zu essen, bevor sie wieder nach Hause fahren. Das klingt weder kriminell noch ausbeuterisch. Man würde hier „gefordert und gefördert“, sagt Thoms Nanning Schnack. Dennoch kritisieren nicht nur Aktivist:innen, sondern auch Poltiker:innen das Werkstätten-System.

Die Menschen sind Teil eines Wirtschaftskreislaufs. Sie produzieren, weil die Werkstätten Aufträge bekommen. Doch werden sie dafür nicht adäquat entlohnt. Katrin Langensiepen, Abgeordnete der Grünen im Europaparlament

„Jahrelang hat man darin kein Problem gesehen und es sogar positiv gefunden“, sagt Katrin Langensiepen. Die Grünen-Politikerin hat selbst eine Behinderung und setzt sich als Abgeordnete im Europaparlament für gerechtere Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt ein. „Die Menschen sind Teil eines Wirtschaftskreislaufs. Sie produzieren, weil die Werkstätten Aufträge bekommen. Doch werden sie dafür nicht adäquat entlohnt. Und das kritisiere nicht nur ich, sondern auch die Uno und der Europäische Gerichtshof.“

Tatsächlich rühmen sich Unternehmen wie Fritz-Kola und Mercedes-Benz, mit WfbM zusammenzuarbeiten, verbuchen das als soziales Engagement. Dabei ahnt ihre Kundschaft meist nicht, von wem und zu welchem Preis die Produkte hergestellt werden.

Mitunter nutzen Firmen die Einrichtungen als Hintertür, um Inklusion auf dem Jobmarkt zu umgehen. Denn ab einer Größe von 20 Arbeitsplätzen sind Arbeitgeber:innen verpflichtet, mindestens fünf Prozent der Stellen mit Schwerbehinderten zu besetzen. Passiert das nicht, müssen sie zum Ausgleich Abgaben an das Integrationsamt zahlen – es sei denn, sie beauftragen eine WfbM.

Dann nämlich zahlen Firmen nur die Hälfte der Abgabe. Und stellen dabei keine Menschen mit Behinderung ein. Die arbeiten dann schließlich in der WfBM – nicht für den Mindestlohn, der ihnen bei einer Festanstellung beim Auftraggeber zustünde. Sondern eben für 1,35 Euro die Stunde.

„Diese Ausbeutung muss ein Ende haben“, findet Aktivist Lukas Krämer. Deshalb startete er vor mehr als einem Jahr die Social-Media-Kampagne #StelltUnsEin, samt Petition, in der er den Mindestlohn in Werkstätten fordert. „Entweder man wird gleichgestellt, oder man braucht gar nicht erst anfangen zu arbeiten, egal, welche Vor- und Nachteile es gibt“, sagt er. Mittlerweile haben mehr als 183.000 Menschen mit und ohne Behinderung die Petition unterschrieben.

Wer den Mindestlohn fordert, fordert gleichzeitig den regulären Arbeitnehmer*innenstatus. Stellungnahme der Werkstatträte Deutschland

Cornelia Kny ist nicht darunter. Zwar kritisiert sie im Einklang mit der Vereinigung der Werkstatträte Deutschland die miserable Bezahlung. Im Mindestlohn sehen sie und der Verein jedoch das falsche Mittel zum Zweck. „Wer den Mindestlohn fordert, fordert gleichzeitig den regulären Arbeitnehmer*innenstatus“, schreiben die Werkstatträte Deutschland in einer Stellungnahme.

So seien Werkstattbeschäftigte in einem sogenannten arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis tätig, mit dem erstens viele Schutzrechte wie eine Arbeitsplatzgarantie verbunden sind und zweitens keine Leistungsverpflichtung besteht. Würde der Mindestlohn eingeführt, gehe damit der Verlust dieser Schutzrechte einher, fürchtet der Verein. Stattdessen fordert er den sogenannten Basislohn – eines von drei Modellen, die aktuell diskutiert werden.

Eine wissenschaftliche Studie, beauftragt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, untersucht derzeit, welches davon am besten geeignet ist, um das Entgeltsystem in den Werkstätten zu verbessern: Mindestlohn, Basisgeld oder die Erhöhung des sogenannten Arbeitsförderungsgeldes.

Bei Letzterem handelt es sich um einen Art Bonus, den Beschäftigte mit besonders niedrigem Lohn erhalten. Eine Erhöhung dieser Summe hat die Union ins Spiel gebracht. Für die betroffenen Menschen würde das jedoch nur eine kleine Gehaltserhöhung bedeuten.

Weihnachts- oder Urlaubsgeld wird in Teilen abgezogen

Hinzu kommt, dass Werkstattbeschäftigte, sofern sie kein Vermögen haben oder eine Erwerbsminderungsrente beziehen, Leistungen der Grundsicherung bekommen, da sie mit 220 Euro im Monat ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten könnten. Das betrifft rund die Hälfte aller Beschäftigten in WfbM – deren Entgelt wiederum teilweise auf die Grundsicherung angerechnet wird. So wird beispielsweise das Mittagessen in den Werkstätten oder das Weihnachts- oder Urlaubsgeld in Teilen abgezogen. „Manchmal fühlt man sich so, als würde man umsonst arbeiten“, sagt Cornelia Kny. Sie wünscht sich ein Umdenken in der Politik und die Einführung des Basisgeldes.

Manchmal fühlt man sich so, als würde man umsonst arbeiten. Cornelia Kny, Werkstatträtin

Das soll monatlich 1446 Euro betragen, was 70 Prozent des deutschen Durchschnittseinkommens entspräche. Zusammen mit dem Einkommen aus der Werkstatt kämen Beschäftigte so auf ein volles Gehalt, Leistungen aus der Grundsicherung entfielen. Lukas Krämer argumentiert dagegen: „Dann zählen die Menschen nach wie vor nicht als Arbeitnehmer:innen. Sie haben kein Streikrecht und können keine Gewerkschaften bilden.“

Eine Lösung, mit der alle zufrieden wären, gibt es bislang nicht. Zumindest aber ein wachsendes Problembewusstsein.

„Ich finde, dass wir denjenigen zuhören sollten, die das am meisten betrifft, den Menschen mit Behinderung in den Werkstätten“, sagt Integral-Geschäftsführer Johannes Siegmund. Er wünscht sich einen Schulterschluss zwischen Aktivismus, Politik und den Einrichtungen. Den Mindestlohn sieht auch er kritisch: „Wir können den Leuten nicht mehr bezahlen als das, was wir mit den Aufträgen einnehmen. Keiner unserer Gruppen- oder Werkstattleiter bekommt einen Bonus oder Ähnliches auf Kosten der Menschen mit Behinderung.“

Dabei sei das doch immer das Argument: Die Werkstätten würden sich die Taschen voll machen, indem sie ihre Beschäftigten ausbeuten. Das Personal hier bekomme aber einen normalen Lohn, sagt Siegmund. „Jeder bei Integral verdient im Rahmen des Tarifvertrags der Länder.“

Versteht Cornelia Kny, was Siegmund damit meint? „Nein, das ist keine leichte Sprache“, sagt sie. Der Geschäftsführer lächelt verlegen, dreht den Laptop, von dem er eben noch abgelesen hat, zu ihr und erklärt in Ruhe die Gehaltstabelle: „Also, Conny, guck mal, ein Gruppenleiter ist in der Entgeltgruppe 8, die fängt bei 2866 Euro brutto an …“

Wenn die beiden nebeneinandersitzen, zusammen über faire und unfaire Bezahlung sprechen, merkt man, wie lange sie einander kennen. Kny vertraut Siegmund. Er lässt sie im Interview aussprechen. Wenn sie Fehler macht, sich in Summen und Gesetzen täuscht, korrigiert er sie höflich. „Johannes war früher unsere Vertrauensperson und hat uns ermutigt, Dinge zu ändern“, sagt Kny und lächelt.

Sie schätzt die familiäre Atmosphäre in der Werkstatt, spricht von „wir“ und ihrem „zweiten Zuhause“, wenn sie Integral meint. „Ich weiß nicht, ob es Leuten in anderen Werkstätten besser oder schlechter geht als hier, doch ich fühle mich wohl“, sagt Kny. Nur die Bezahlung sei unfair. In diesem Punkt sind sich alle einig, Kny, Krämer, Siegmund, Langensiepen: Wertschätzung sieht anders aus.

Zur Startseite