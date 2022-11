Ausbreitung auch in Deutschland Wie gefährlich ist die Nosferatu-Spinne?

Die sinkenden Temperaturen verleiten nicht nur Menschen dazu, sich in ihren angenehm temperierten vier Wänden zurückzuziehen. Auch Spinnen suchen zu dieser Jahreszeit Unterschlupf in Häusern oder Wohnungen.

Zu ihnen zählt die Nosferatu-Spinne. Und das kann für viele Spinnen-Phobiker zum Albtraum werden – denn das Tier ist größer als gewöhnliche Spinnen in Deutschland und hat eine ungewöhnliche Färbung.

Dabei werde die Nosferatu-Spinne eigentlich als „harmlos“ eingestuft, sagt Silvia Teich vom Naturschutzbund Deutschland (NABU), ihr Gift schadet also den Menschen nicht.

In den vergangenen 20 Jahren kam die Nosferatu-Spinne vor allem im Mittelmeerraum vor. Genauer gesagt in Spanien und Portugal, wo sie sich in Kieferwäldern ausbreitete. Sie liebt die Wärme. Durch den Klimawandel zieht es ihre Population aber immer mehr in den Norden. Bei Wetterlagen wie vor 20 oder 30 Jahre, also etwa mit deutlich strengeren Wintern, wäre die Nosferatu-Spinne hier nicht weiter überlebensfähig.

Im Jahr 2005 wurde die Nosferatu-Spinne, im Lateinischen als „Zoropsis spinimana“ bezeichnet, nach Angaben des NABU erstmals in Freiburg im Breisgau gesichtet. Auch im weiteren Baden-Württemberg und am Bodensee, also im Südwesten Deutschlands, wurden viele Exemplare entdeckt. Von dort breitete sie sich entlang des Rheins in Richtung Norden aus – oftmals per Reisegepäck.

16.000 Sichtungen von Spinnen wurden dem NABU nach Suchaufruf gemeldet

Auch in Bremen, Sachsen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen kommt die Spinne inzwischen vermehrt vor, heißt es vom NABU. Bis zum Sommer 2022 waren dem Naturschutzbund rund 500 Sichtungen gemeldet worden. Durch einen gezielten Aufruf kamen dann weitere 16.000 Beobachtungen hinzu.

Mit zunehmender Kälte ziehen sich die Nosferatu-Spinnen, die keine Netze spinnen, nun verstärkt in Häuser zurück. Sie verkriechen sich, legen Eier und sterben schnell, weil sie nur eine einjährige Lebensdauer haben. Im Frühjahr schlüpft dann die nächste Generation.

Roland Mühlethaler weiß, was viele beim Anblick der Nosferatu-Spinne in Unruhe versetzt. Ein Grund sei die eindrucksvolle Größe, sagt der Experte vom NABU. „Dazu kommt noch ein gewisser Gruselfaktor, die Benennung nach einem Stummfilm-Vampir regt zusätzlich die Fantasie an.“

Der Name stammt nämlich von einer Zeichnung auf dem Rücken, die an den Vampir Nosferatu erinnert. Bis zu sechs Zentimeter kann die Spinne groß werden. Sie ist viel kräftiger im Körperbau als etwa die sehr verbreitete Hauswinkelspinne Sie ist eher bräunlich, die Hauswinkelspinne dagegen schwarz.

Ein weiteres Erkennungsmerkmal der Nosferatu-Spinne ist, dass sie auf glatten Oberflächen senkrecht nach oben klettern kann, denn sie verfügt über Hafthaare, die ähnlich wie Noppen wirken. Somit kann sie an der Fensterscheibe herumgleiten.

Die Chance, von einer Spinne gebissen zu werden, ist geringer, als von einer Wespe gestochen zu werden. Silvia Teich, Naturschutzbund Deutschland (NABU)

Fühlt sie sich provoziert, so geht die Nosferatu-Spinne in den Verteidigungsmodus über, sagt Expertin Teich vom NABU. Deshalb sollten Menschen sie keinesfalls berühren. Will man eine Nosferatu-Spinne aus dem Haus verscheuchen, aus Angst und Ekel, sei es am besten, ein Glas über die Spinne zu stülpen, eine Pappe drunter zu schieben und das Tier ins Freie zu bringen.

Sollte die Nosferatu-Spinne doch mal zubeißen, so haben Menschen nichts zu befürchten – es sei denn, sie sind allergisch. „Es ist nicht schlimmer als ein leichter Wespenstich“, erklärt Teich. Die Chance, von einer Spinne gebissen zu werden, hält sie für geringer, als von einer Wespe gestochen zu werden. Denn die Spinne kommt nicht aktiv auf Menschen zu.

Auch Hunden und Katzen macht das Gift der Spinne, mit dem sie ihre Beute, also Insekten, lähmt oder tötet, wenig aus.

