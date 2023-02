„Zusammengeschusterter Unsinn“ Frank Schätzing kritisiert ZDF-Serie „Der Schwarm“

Was Frank Schätzing beklagt, das haben schon andere Autoren beklagt. Sie sind sehr unzufrieden mit der Umsetzung ihrer Fiktion durch einen Sender. In diesem Falle geht es um Bestseller-Autor Frank Schätzing und seinen Roman „Der Schwarm“. Er hat in einem „Zeit“-Interview die gleichnamige ZDF-Serie als „zusammengeschusterten Unsinn ohne aktuelle Relevanz“ kritisiert. „Manches ist kinoreif, anderes rühr- und redseliges Beziehungskisten-TV“, sagte Schätzing.

Wo bleibt die globale Dimension?

Die globale Dimension der Bedrohung werde nicht spürbar. „Es pilchert mehr, als es schwärmt“, sagte Schätzing in Anspielung auf Kritik an ZDF-Verfilmungen romantischer Liebesgeschichten von Rosamunde Pilcher im „Herzkino“ des ZDF.

Die Thriller-Serie „Der Schwarm“ erzählt laut ZDF, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Schätzing, vom Kampf der Menschheit gegen eine unbekannte Schwarmintelligenz, die in den Tiefen des Meeres lebt. Der „Zeit“ zufolge ist „Der Schwarm“ mit einem Produktionsbudget von mindestens 40 Millionen Euro die aufwendigste Fernsehproduktion aller Zeiten im deutschsprachigen Raum. Die achtteilige Fernsehserie feiert am 19. Februar auf der Berlinale Premiere. Ab dem 22. Februar soll sie im ZDF laufen.

Schätzings Einschätzung nach hat sich die Serie nicht weit genug entfernt von der Literaturvorlage. „Der Roman ist 20 Jahre alt, ich wollte ihn konsequent modernisieren.“ 2004 sei der Klimawandel weniger präsent gewesen, es habe keine Sozialen Netzwerke gegeben.

„Dem trägt die Serie ebenso wenig Rechnung wie aktuellen sozialen und geopolitischen Entwicklungen“, kritisierte der Autor. Die Serie „Der Schwarm“ traue sich nicht heraus aus konventioneller TV-Dramaturgie. „Dafür braucht es cineastischen Wagemut.“ Man hätte dem Narrativ des Romans mehr vertrauen sollen, der „Maximaleskalation des Thrillers“, sagte Schätzing.



Der Roman „Der Schwarm“ wurde 2004 veröffentlicht. Seit seinem Erscheinen erreichte er eine Gesamtauflage von 4,5 Millionen Exemplaren. Er wurde weltweit in 27 Sprachen übersetzt. (mit epd)

