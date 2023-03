„Baby-Botox“ Wieso sich schon 25-Jährige das Gesicht glatt spritzen lassen

Es gibt einen Film aus dem Jahr 1992, in dem zwei Frauen, gespielt von Meryl Streep und Goldie Hawn, versuchen, einander in ihrem Aussehen zu übertrumpfen. Sie trinken ein Elixier, das ewige Jugend verspricht. Die schwarze Komödie endet für die beiden im Desaster. Was der Film wohl sagen will? Wahrscheinlich, dass man lieber in Würde altern sollte.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden