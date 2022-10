Banh Mi, Pho und gegrillte Ente Bucket List fürs Dong Xuan Center

Ohne Tran Nam Nguyen wäre man verloren. Zielsicher steuert der 25-Jährige durch die engen Gänge, unbeeindruckt von all dem Blinken und Funkeln um ihn herum. In den Hallen des Dong Xuan Centers drängen sich Nagel- und Tattoostudios, Friseure und Floristen, Klamottenläden und Handyshops, dazwischen Garküchen und Supermärkte, in denen man als Europäer kaum kennt, was in den vollen Regal steht.

Samstagnachmittag ist High Noon in Lichtenberg. Dann ist hier die ganze Welt auf den Beinen. Und längst nicht nur die vietdeutsche Community, die das ehemalige Siemens-Fabrikareal ab 2005 zum größten Asiamarkt in Deutschland machte.

Tran Nam Nguyen, breite Schultern, weiche Stimme, gelber Kapuzenpulli, kam viele Jahre jede Woche hierher. Einkaufen für die Eltern. „Die haben ein Textilgeschäft mit Änderungsschneiderei in Bestensee“, erklärt er. Erst half er beim Tragen, dann fuhr er das Auto und nahm sich immer ein paar Snacks mit. Heute studiert er Lebensmitteltechnologie und hat 7700 Follower auf Instagram. Sein Alleinstellungsmerkmal: kritische Texte und null Glamour-Ambition. Mögen die anderen Foodies Szeneläden in Neukölln abfeiern, Nguyen steuert vor allem Imbissbuden an, gerne auch in Außenbezirken. Da analysiert er mit großer Ernsthaftigkeit und penibler Akkuratesse Texturen, Temperaturen und Geschmacksprofile von Smash Burgern bis Cevapcici.

Dong Xuan Center Herzbergstr. 128-139, Lichtenberg, Mo, Mi-So 10-20 Uhr. dong-xuan-berlin.de

Wenn er nicht isst, kocht er. Am liebsten Ramen, seine große Leidenschaft. Im Lockdown hat er über 500 Portionen gelöffelt und noch viele mehr zubereitet. Einmal im Monat bietet er die japanische Nudelsuppe bei seinen Pop-ups in der Markthalle Pfefferberg an (das nächste Mal am Samstag, den 15.10.). Was man im Dong Xuan Center probieren soll? Tran Nam Nguyen hat da die entscheidenden Tipps.

Am Food Truck zwischen Halle 1 und 2 gibt’s den Sandwich-Klassiker Banh Mi. © David Heerde

Zuerst stoppt er am Foodtruck zwischen Halle 1 und Halle 2. Da gibt es Banh Mi, einen Streetfood-Klassiker mit komplexer Migrationsgeschichte. Die Grundlage ist Baguette, das brachten die französischen Kolonisatoren nach Südostasien, aßen es aber selbst. Die Vietnamesen mischten Reismehl in den Teig, ersetzten die Butter durch Mayonnaise, fügten eingelegtes Gemüse und Kräuter zu und machten das Supersandwich zu einem Global Player. „Ich mag es nicht, wenn das Baguette zu europäisch ist“, sagt Nguyen. Innen bitte wolkig- fluffig und außen mit hauchdünner Kruste. Das haben in Berlin-Mitte nicht alle drauf, findet er.

Seine Wahl: „3D“, mit Kochschinken, gegrilltem Schweinefleisch, Mortadella und Paté, „eine Art Leberwurst.“ Dazu gibt es vietnamesischen Kaffee auf Eis mit einem großen Schuss Kondensmilch. „Vietnamesischer Kaffee ist oft nur aus Robustabohnen, sehr bitter“. Zu herb? Hier pressen sie auch Nuoc Mia, Zuckerrohrsaft, der eine milde Süße und eine überraschend cremige Textur hat.

Diese Pho im Thanh Koch hat Fans in der gehobenen Gastronomie. © David Heerde

Das berühmteste Gericht der vietnamesischen Küche ist die Pho-Suppe. Und eine, für die sogar The Duc Ngo, der King der Kantstraße, nach Lichtenberg fährt, machen sie im „Thanh Koch“ ein paar Meter weiter in der Herzbergstraße 104. Angeblich stammt von hier auch das Rezept für Ngos Restaurant „Madame Ngo“. „Das ist eine nordvietnamesische Brühe“, erklärt Nguyen am Tisch des in dunklem Holz gehaltenen Restaurants. Heißt: Der Fokus liegt auf dem Rindfleischgeschmack, die Brühe ist nur dezent aromatisiert, mit Sternanis.

Das Thanh Koch ist einer dieser Läden, die zwei Speisekarten haben, eine vietnamesische und eine deutsche, auf denen ganz unterschiedliche Sachen stehen, wie Nguyen vorliest. Bei der Brühe gibt es im Original viel mehr Einlagen: Etwa mit einem fetten, in der Brühe gegarten Bruststück, mit in Ingwer und Zwiebeln im Wok gebratenen Beinscheiben und sogar eine mit lange geschmortem Gulasch. Manches steht nicht mal auf der vietnamesischen Karte. Die Wurst aus Ziegeninnereien mit Tamarindendip. „Gibt's das heute?“, fragt Tran Nam Nguyen. Die Wirtin legt die Hand auf seine Schulter und nickt.

Der halbe Spaß an der halben Ente sind die Knochen, findet Tran Nam Nguyen. © David Heerde

Das „Bính Vit Quán“ liegt direkt neben dem Center, mit seinen Rundbögen aus Feldsteinen sieht es aus wie eine Ritterburg. Innen wirkt es, als wäre gerade eine Party zu Ende gegangen. Luftballons hängen an der Decke, ein Schlagzeug steht auf der Bühne – und auf der Speisekarte Eisbein. Moment, warum das denn? „Für Vietnamesen, die sich an die deutsche Küche rantasten wollen“, erklärt Nguyen.

Er empfiehlt die gegrillte Ente. Die steht nach handgestoppten vier Minuten und 30 Sekunden auf dem Tisch. Die Haut ist knusprig, das Fleisch saftig, vor allem am Bein, bisschen weniger beim Bruststück, dazu gibt's eingelegte Frühlingszwiebeln und Thaibasilikum. „Die Knochen sind der halbe Spaß“, sagt Nguyen und knabbert am Flügel.

Hinter den Markthallen geht die südasiatische Community essen. Im Food House gibt es indisches Biryani. © David Heerde

Das Dong Xuan Center mit seinen 400 Händlern auf 165 000 Quadratmetern steckt voller Überraschungen, eine weitere wartet hinter den mit Solarpanelen bedeckten Fabrikhallen. Auf einem Stück Kunstrasen steht eine Mini-Wagenburg aus Campingwagen und Foodtrucks. In einem, dem „Food House“, knetet ein Koch Teigballen und patscht sie an die Wand des Tandoori Grills, ein anderer holt eine Portion Biryani aus einem überdimensionierten Topf. „Hier kommt die indische, pakistanische und afghanische Community zum Essen“, erklärt Nguyen. Das Biryani ist die Reise wert. Die Koriandersamen und Kardamomkapseln im Reisgericht sind sorgsam geröstet, die Chili gibt einen soliden Schärfekick.

Farbenrausch: Das Dessert Che Thap Cam aus Tapioka, Kokosmilch, Kidneybohnen und Mungobohnen-Paste ist ein Spiel aus Formen und Konsistenzen. © David Heerde

Mit süßen Sachen beschäftigt sich Nguyen gerade auch in der Uni. Thema seiner Bachelorarbeit: Wie frittiert man Mochi-Eis? „Geht nur mit einer sehr guten Panade“, sagt er und stoppt vor einem kleinen Stand am Eingang von Halle 3. Darin eine Durian, die gefürchtete stachelige Stinkfrucht. „Da renn’ ich normalerweise weg, wenn ich die sehe.“ Hier macht er eine Ausnahme – denn sie ist nicht im Che Thap Cam. In dem Becher sind geschichtet eine gelbe, gesüßte Mungobohnenpaste, darauf Kidneybohnen und gemischte Tapiokaperlen in verschiedenen Formen und Texturen.

Die Verkäuferin gibt einen Löffel Crushed Ice dazu und einen Schuss cremige Kokosmilch. Früher gab’s die immer als Dank, wenn er seinen Eltern half. Heute isst Tran Nam Nguyen sie nur noch, wenn er sich was gönnen will – „sooo viel Zucker.“

