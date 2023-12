Bestseller-Autorin Ildikó von Kürthy im Gespräch „Meine Ehe ist ebenfalls kein Märchen“

Frau von Kürthy, Ihre Bücher sind verklausulierte Tagebücher. Wie hat es sich angefühlt, nach 25 Jahren Ihren Erfolgsroman „Mondscheintarif“ wieder zu lesen?

Ich kam mir so alt vor – aber im besten Sinne. Ich habe milde lächelnd darin geblättert und mich in manchen Stimmungen und Gedanken wiedererkannt. Und es war schön, Cora Hübsch, die Heldin von damals, jetzt für mein neues Buch wieder zum Leben zu erwecken und zu gucken: Was ist aus den Träumen geworden, die wir verwirklichen wollten? Und haben wir die richtigen ad acta gelegt?