Bestsellerautorin Jojo Moyes im Interview „Ich muss mir das Leben nicht von Verrückten diktieren lassen“

Frau Moyes, In Ihrem neuen Roman „Mein Leben in deinem“ schreiben Sie, dass Frauen Ende 40 Überlebende sind – „von Todesfällen, Scheidungen, Krankheiten, traumatischen Erlebnissen“. Wie sehr trifft der Satz auf Sie zu?

In den vergangenen drei Jahren habe ich meine Mutter nach einem vierjährigen Kampf gegen den Krebs verloren, mich nach 22 Jahren von meinem Mann scheiden lassen und musste mich während einer Pandemie zu Hause einsperren. Ich finde, das qualifiziert mich als Überlebende.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden