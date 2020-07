Der bewaffnete Yves Etienne R. ist am Dienstag weiter auf der Flucht. "Die Polizei setzt die Suche mit einem Großaufgebot fort", sagte der Polizeipräsident von Offenburg, Reinhard Renter, am Dienstag während einer Pressekonferenz. Der Schutz der Bevölkerung stehe dabei weiterhin an allererster Stelle.

[Jetzt noch mehr wissen: Mit Tagesspiegel Plus können Sie viele weitere spannende Geschichten, Service- und Hintergrundberichte lesen. 30 Tage kostenlos ausprobieren: Hier erfahren Sie mehr und hier kommen Sie direkt zu allen Artikeln.]

Die Bundespolizei, Hubschrauber und Suchhunde sind an der Fahndung nach dem 31-Jährigen beteiligt. Am Sonntag sollen rund 330, am Montag rund 440 Beamte im Einsatz gewesen sein. Am Dienstag wird die Fahndung nach R. mit 200 Beamten fortgeführt - etwa 1.500 Beamten seien bislang in den Einsatz involviert gewesen, sagte Renter.

Der vorbestrafte Yves Etienne R. hatte am Sonntag vier Polizeibeamte, die ihn in einer Hütte am Waldrand aufgesucht hatten, unvermittelt mit gezückter Waffe bedroht und ihnen die Dienstwaffen abgenommen. R. soll sich in der Hütte häuslich eingerichtet haben, der eigentliche Besitzer hatte daraufhin die Polizei alarmiert. R. habe bei Eintreffen der Beamten an einem Tisch gesessen und gegessen, berichtete Renter.

Pfeil und Bogen sollen dabei in der Hütte gelegen haben - jedoch nicht in der Nähe des Mannes. Der 31-Jährige soll eine Weste mit sichtbaren Patronen getragen haben. "Plötzlich und für die Beamten völlig unvermittelt zog er eine Schusswaffe und bedrohte die Ermittler, so dass diesen keine Zeit blieb, auf die gefährliche Situation zu reagieren", teilte die Polizei bereits am Sonntagabend mit. Dann soll R. sie aufgefordert haben, ihre Pistolen abzulegen.

Die Beamten, die der Aufforderung Folge geleistet hatten, haben nach Einschätzung des Polizeipräsidenten Renter "alles richtig gemacht".

Ein Polizist sichert eine Straße im Ortskern. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Die Ermittlungsbehörden haben bislang keine Hinweise auf einen rechtsradikalen Hintergrund. „Wir wissen nicht, was den Schuldigen bewogen hat, so zu handeln“, sagte Oberstaatsanwalt Herwig Schäfer während der Pressekonferenz..

Die Schulen in Oppenau sollten am Dienstag wieder öffnen. Am Montag wurden sie sicherheitshalber geschlossen. Der Ort solle wieder zur Normalität zurückfinden, sagte Bürgermeister Uwe Gaiser am Montagabend. Mit der Polizei sei ein Sicherheitskonzept abgestimmt worden. Eltern dürften aber selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken wollen oder nicht.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

R., der zum Tatzeitpunkt Tarnkleidung trug, hat den Angaben zufolge keinen festen Wohnsitz. Er soll schon mehrfach mit der Polizei in Konflikt geraten sein, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Polizei veröffentlichte eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto des Gesuchten.

R., dessen Kleidungsstil ein ehemaliger Vermieter als "sehr auffällig" beschreibt, ist etwa 170 Zentimeter groß, schlank und Brillenträger. Er soll zudem einen Kinnbart und eine Teilglatze tragen. Wer Hinweise über den derzeitigen Aufenthalt des 31-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu melden. (jni,dpa)