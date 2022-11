Bilder aus dem Alltag junger Ukrainer „Die Leute rauchen mehr, seit der Krieg begonnen hat“

Im Juni konnte ich endlich nach Lviv reisen, in den Westen der Ukraine, 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Im September fuhr ich erneut hin. Meine Freunde, die in der Stadt geblieben sind oder dorthin fliehen mussten, erzählten mir schon lange von der scheinbaren Normalität, die dort wieder eingekehrt sei. Ich konnte es mir trotz der ganzen Erzählungen überhaupt nicht vorstellen. Wie sieht Alltag und Normalität aus, wenn gleichzeitig Krieg herrscht und eigentlich gar nichts alltäglich oder normal ist?

Yulya und Vitalii (oben) sind am ersten Kriegstag aus Sjewjerodonezk und Lissitschansk nach Lviv geflohen. Sie war Schauspielerin am Theater, er ist Gründer eines großen Künstlerkollektivs. Die beiden hatten ihre Notfallrucksäcke schon Tage davor gepackt und trugen sie überall mit sich. Sie lebten nahe der alten Kontaktlinie im Donbas, daher war ihnen klar, dass der Krieg schnell bei ihnen ankommen würde. Ihre Heimatstädte waren die letzten beiden Städte, die in der Region Luhansk noch unbesetzt geblieben waren. Es gab heftige Kämpfe, große Teile der Städte wurden komplett zerstört.

Freunde

© Jule Wild

Auch aus Yulyas und Vitaliis Freundeskreis sind viele nach Lviv geflohen. Ich freue mich riesig, die Leute aus Sjewjerodonezk wieder zu sehen. Sie alle haben in der Ostukraine bereits den Krieg 2014 erlebt.

Abgeklebte Fenster

© Jule Wild

Zum Splitterschutz abgeklebte Scheiben sieht man in der 700.000-Einwohner-Stadt Lviv nur noch selten. Olya sagt, viele Leute hätten das Tape zu Ostern abgenommen, da ist es Tradition, die Fenster zu putzen. Die anfängliche Angst hat nachgelassen. Olya hat vor kurzem ihren Job als Projektmanagerin in der Gaming-Industrie gekündigt und sortiert sich gerade neu, gleichzeitig arbeitet sie schon länger als Fotografin. Auch in ihrer Wohnung sind im Juni nur noch zwei von drei Fenstern abgeklebt. Das Tape löst sich langsam ab.

„Nichts passiert“

© Jule Wild

Als die Sirenen losgehen, höre ich sie zuerst gar nicht. Sie sind nicht so laut wie ich gedacht hätte. Ich gehe zu Vitalii auf den Balkon. Die Frau nebenan gießt ihre Blumen. Ich frage, ob wir irgendetwas tun sollten. Er zuckt nur mit den Schultern. Das Haus ist instabil. Es wird sowieso wie ein Domino fallen. Also wozu ins Treppenhaus oder in den Keller gehen? Yulya kommt dazu. Er fragt sie, ob sie in den Bunker gehen möchte. Sie ist verwirrt. „Warum?“ Wir gehen trotzdem raus. Da laufen Leute mit ihrem Hund, Kinder spielen, Leute unterhalten sich, sitzen zusammen im Schatten.

Wenn die Sirenen losgehen, bedeutet das, dass die russische Armee eine Rakete abgefeuert hat. Es ist schwer zu sagen, worauf und auf welche Stadt sie zielt. Im besten Fall wird die Rakete vom ukrainischen Militär in der Luft abgeschossen, aber auch dann muss sie trotzdem noch zu Boden fallen. Als die Sirenen das zweite Mal losgehen um zu verkünden, dass die Warnung vorüber ist, sagt Vitalii aufmunternd: „Nothing happened.“ Dann pausierte er kurz: „Well, not nothing. Just not here.“

Alles ist im Moment

© Jule Wild

Yulya und Vitalii im Park. Es gibt auch viele glückliche Momente. Die Leute sind zärtlicher geworden. Vielleicht ist das die Folge, wenn man realisiert, was wichtig ist. Die Leute umarmen sich mehr, scheinen mehr aufeinander zu achten. Man tut mehr die Dinge, die man machen möchte, die einem wichtig sind. Meine Freundin Marta sagte, sie plane nicht mehr in die Zukunft. Es liegt eine riesige Ungewissheit über allem. Alles ist im Moment.

Weinen

© Jule Wild

Olya war in Lviv, als der Krieg begann. Sie erzählte mir, wie viel Angst alle hatten. Niemand wusste, ob und wann es die Stadt treffen würde. Freunde verließen Hals über Kopf das Land. Sie sagt, es sei normal geworden auf offener Straße einfach anzufangen zu weinen. Sie sagt, einmal habe sie dabei den Blick einer Frau gefangen, und diese habe ohne ein Wort ebenfalls angefangen zu weinen.

Nicht genug Platz

© Jule Wild

Der Friedhof wurde zu klein. Es war nicht mehr genug Platz für die neuen Gräber der Soldaten. Sie begannen sie auf der Wiese vor den Friedhofsmauern zu bestatten. Man erkennt die neuen Gräber. Es ist ein schwer zu beschreibendes Gefühl, zwischen diesen Gräbern zu stehen, eine überwältigende Mischung aus Trauer und Dankbarkeit.

Kalt

© Jule Wild

Yulya in ihrer Küche. Mein zweiter Besuch in Lviv in diesem Jahr. Es ist kalt geworden im September. Die Heizungen springen noch nicht an. Vitalii und sie planen, einen kleinen Heizlüfter zu besorgen. Irgendeinen, der nicht so viel kostet. Der Winter bahnt sich unheilvoll an. In vielen Gebieten gibt es keine Möglichkeit zu heizen, keinen Strom. Es wird befürchtet, dass viele Menschen erfrieren werden. Auch in Lviv gab es schon Angriffe auf die Stromversorgung.

Frische Gräber

© Jule Wild

Drei Monate ist es her, dass ich zuletzt dort war. Die Anzahl der Gräber scheint sich verdoppelt zu haben. In den hinteren Reihen sind drei frische Gräber ausgehoben. Zwei Reihen davor steht ein trauernder Soldat. Ich traue mich kaum, die Kamera zu heben. Ich erinnere mich daran, wie Vitalii zwischen diesen Gräbern stand und leise, mehr zu sich selber murmelte: „It’s a high price we pay for freedom.“

Bildbearbeitung

© Jule Wild

Yulya in der Straßenbahn. Sie und Vitalii überlegen aus Lviv wegzugehen. Die Mieten werden zu hoch. Auch ihr Vermieter hat die Miete bereits einmal angehoben. Sollte er es noch einmal tun, können sie sich die kleine Ein-Zimmer-Wohnung nicht mehr leisten. Yulya, die vor dem Krieg als Schauspielerin am Theater in Sjewjerodonezk gearbeitet hat, hat ein Studium im Grafikbereich angefangen. Um Geld zu verdienen, bearbeitet sie die Fotos von Verstorbenen, die auf Grabsteinen abgebildet werden sollen.

Zigaretten

© Jule Wild

Marta und Yuriy in ihrer Stammbar. Sie ist Texterin, er arbeitet in einer Personalabteilung. Die Leute rauchen mehr, seit der Krieg begonnen hat. Marta hat sogar erst nach Kriegsbeginn damit angefangen. Es gibt diese kleinen Momente, in denen die Fassade der Normalität kurz bröckelt, dann kann man erkennen, wie viel Stress, Angst, Wut und Trauer dahinter liegt.

Wareniki

© Jule Wild

Vitalii kocht das ukrainische Nationalgericht Wareniki, gefüllte Teigtaschen. Der Stolz auf ukrainische Traditionen und Kultur ist extrem gewachsen seit Kriegsbeginn.

Kleine Pflanzen

© Jule Wild

Jedes Wochenende sieht man Hochzeitspaare in den Straßen von Lviv. Es werden Rekordzahlen berichtet. Um die 10.000 Ukrainer heirateten allein in den ersten drei Wochen des Krieges. Bis Mitte September haben sich knapp über 100.000 Pärchen das Ja-Wort gegeben. Die Sandsäcke sind mittlerweile von der Zeit gezeichnet. Einige sind aufgerissen, aus manchen wachsen kleine Pflanzen.

Die Fotografin © Celine Yasemin Jule Wild, Jahrgang 1996, ist Fotografin aus Leipzig. Im Fokus ihrer Arbeit stehen meist Menschen und das alltägliche Leben. Letztes Jahr veröffentlichte sie ihr erstes Fotobuch „It was snowing outside“ im Eigensinn Verlag. Es besteht aus Bildern, die 2019 während mehrerer längerer Aufenthalte und Reisen durch die Ukraine entstanden sind. Im Juni und September 2022 reiste sie wieder nach Lviv, um ihre dort lebenden Freunde zu besuchen.

