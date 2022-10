Blogger, Staatsfeind, Nachkriegspräsident? Wie Alexej Nawalnys Team aus dem Exil Putin stürzen will

Alexej Nawalny steht in einer grün gestrichenen Anhörungszelle von Straflager IK-6 in der Ortschaft Melechewo und wird mit jedem Satz lauter. „Euer Ehren“, sagt er verächtlich Richtung Kamera, bevor er die „verehrten Vertreter“ von Regionalverwaltung, Gefängnisleitung, russischem Strafvollzug und schließlich Wladimir Putin persönlich anredet: „Mit all Ihren Strafzellen werden Sie mich nicht zum Schweigen bringen. Dies ist ein Verbrechen gegen mein Land!“

