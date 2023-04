Booker-Prize-Gewinner Douglas Stuart „Du hast ein Gesicht wie ein geschmolzener Gummistiefel“

Mister Stuart, Sie sind momentan der erfolgreichste schottische Literat. Ihr Debüt „Shuggie Bain“ gewann den Booker Prize und verkaufte sich mehr als eine Million Mal. Als der neue Roman „Young Mungo“ erschien, nannte die damalige schottische First Ministerin Nicola Sturgeon Sie einen der Großen der schottischen Literatur. Was ist an ihr anders als in der britischen?

Die schottische Erfahrung, die innerhalb des Vereinigten Königreichs oft nur einen Platz am Rand findet. Das Verlagswesen konzentriert sich in London, Stimmen aus der englischen Mittelschicht übertönen uns. Wir fühlen uns weit weg vom kulturellen Geschehen des Landes. Ich erzähle von Umwälzungen in der Arbeiterklasse, aber aus einer schwulen oder weiblichen Perspektive. Die meisten Stimmen, die wir aus solchen Milieus hören, gehören heterosexuellen Männern.