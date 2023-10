Brand am Londoner Flughafen Luton Polizei vermutet Fahrzeugfehler als Ursache des Großfeuers

Der Großbrand in einem Parkhaus am Flughafen Luton nördlich von London ist vermutlich durch einen Fehler in einem Fahrzeug ausgelöst worden. Bei dem Feuer wurden mehr als 1400 Autos zerstört.

Laut den bisherigen Ermittlungen sei am 10. Oktober in einem Dieselfahrzeug der Brand ausgebrochen und habe dann rasch um sich gegriffen, berichtete die BBC am Montag.

Ursache war demnach möglicherweise ein Fehler in der Elektronik oder eine undichte Kraftstoffleitung. Ein Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren sei wenige Tage danach vorübergehend festgenommen worden, hieß es weiter. Dabei habe es sich aber um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt, der Brand sei wahrscheinlich ein Unfall gewesen.

Blick auf das Feuer in einem Parkhaus am Londoner Flughafen Luton. © REUTERS/PETER CZIBORRA

Es gilt als äußerst unwahrscheinlich, dass eines der Autos noch zu retten ist, das im mehrstöckigen „Terminal Car Park 2“ abgestellt war. Das Parkhaus war teilweise eingestürzt und muss vermutlich abgerissen werden.

Wegen des Großbrands war der Airport vom 10. Oktober abends bis zum 11. Oktober nachmittags geschlossen worden. Fünf Menschen, darunter vier Feuerwehrleute, waren nach Angaben des örtlichen Rettungsdienstes ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der fahrerlose Shuttle-Zug, der Passagiere vom nahen Bahnhof zum Terminalgebäude bringt und durch einen Tunnel in der Nähe des zerstörten Parkhauses fährt, wurde mittlerweile wieder in Betrieb genommen. Es gebe keine Sicherheitsbedenken mehr, hieß es. (AFP, dpa)