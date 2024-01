CDU-Chef Merz hält Rede Fernsehen überträgt Trauerfeier für Schäuble live

Mit einer öffentlich übertragenen Trauerfeier und einem Trauerzug nimmt die Stadt Offenburg an diesem Freitag Abschied von CDU-Politiker Wolfgang Schäuble.

Nach Angaben der Stadt vom Dienstag wird der aufgebahrte Sarg in der evangelischen Stadtkirche von einer Totenwache mit Bundespolizisten flankiert. CDU-Chef Friedrich Merz soll einer der Trauerredner sein, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus CDU-Kreisen.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Der Trauergottesdienst ist am Freitag um 11.00 Uhr geplant. Er soll etwa eineinhalb Stunden dauern und im SWR-Fernsehen live übertragen werden. Nahe der Kirche soll es danach ein „Großes militärisches Ehrengeleit“ geben.

In einem öffentlichen Trauerzug wird Schäuble zum Waldbachfriedhof gebracht, wo der Ehrenbürger der Stadt im Beisein von Familie und Ehrengästen beigesetzt wird.

Schäuble war am Dienstag vor einer Woche im Alter von 81 Jahren im Kreis seiner Familie in seiner Heimatstadt Offenburg in Baden-Württemberg gestorben. In Berlin soll es zudem einen Trauerstaatsakt geben, der vom Bundestag ausgerichtet wird. Zeitpunkt und Ablauf stehen noch nicht fest. (dpa)