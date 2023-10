„Da treffen Welten aufeinander“ Kreuzfahrtschiff Aida rettet Geflüchtete von einem Segelboot

Das Kreuzfahrtschiff Aida Blu ist am Montag von den italienischen Behörden zur Rettung eines Flüchtlingsbootes gerufen worden, wie RTL und ntv berichteten. Augenzeugen zufolge habe sich das Boot am Montagmittag dem Kreuzfahrtschiff genähert, das östlich von Sizilien unterwegs war. Auf dem Segelboot sollen sich etwa 40 Menschen befunden haben, darunter auch Frauen und Kinder.

Ein Aida-Sprecher bestätigte: „Unser Schiff wurde von den italienischen Behörden zur Rettung eines Segelbootes in Seenot gerufen.“ Die Menschen wurden mit Rettungswesten, Essen und Getränken versorgt, sie seien nicht in akuter Lebensgefahr gewesen. „Die Situation war jederzeit unter Kontrolle“, sagte der Sprecher.

Die Aida Blu ist zu einer 14-tägigen Tour im Mittelmeer unterwegs gewesen. Eine Urlauberin an Bord sagte, sie habe den Eindruck gehabt, „dass die Menschen schon länger in Seenot waren“. Unter den Passagieren des Kreuzfahrtschiffs seien prompt Diskussionen ausgebrochen, ob die Menschen an Bord genommen würden. „Da treffen einfach wie aus dem Nichts zwei Welten aufeinander“, sagte eine andere Urlauberin den Journalisten.

Kreuzfahrtschiffe und auch andere Boote müssen Menschen in Seenot retten, so steht es im Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen: „Wenn Personen in Seenot geraten, gebietet die seemännische Tradition und auch das internationale Recht, dass der Schutz von Leben oberste Priorität hat, indem für eine rechtzeitige Rettung und sichere Ausschiffung gesorgt wird.“ Dabei sei es zunächst unbedeutend, welchen Status die Geretteten haben.

Die italienische Küstenwache nahm die Geflüchteten später mit zu sich an Bord. Wohin sie gebracht wurden, blieb Medienberichten zufolge zunächst unklar. Die Aida Blu setzte ihre Fahrt durchs Mittelmeer anschließend fort. (Tsp)