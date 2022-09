Daniel Donskoy im Interview „In Deutschland macht es am wenigsten Spaß, Jude zu sein“

Von Senta Krasser

Herr Donskoy, für die zweite Staffel von „Freitagnacht Jews“ verlassen Sie das Set in einer Wohnung in Neukölln und gehen auf Reisen, „diesmal nicht mit dem Zug und auch nicht one way“. Autsch! Ein Holocaust-Witz von Ihnen gleich zu Beginn, da trauen Sie sich aber was . . .

Die erste Staffel endete schließlich mit dem Spiel „Ich packe meinen Koffer nach Ausschwitz und nehme mit . . .“ Da muss man anschließen, wo man aufhört. Aber ganz ehrlich steckt in jedem dieser Witze ja auch traurige Wahrheit. Man fragt sich im heutigen gesellschaftlichen Klima immer wieder, wie es denn wäre, wenn . . .

Ihre Kernthese ist: In Deutschland macht es am wenigsten Spaß, Jude zu sein. Flüchten Sie deshalb mit Ihrer Show ins Ausland?

Also von Flucht kann in Bezug auf diese Show kaum die Rede sein. Privat flüchte ich aber sehr gerne immer wieder aus Deutschland. In Staffel 2 waren wir auf der Suche nach Antworten auf die womöglich schwierigste Frage in Bezug auf jüdische Identität: Was ist diese überhaupt? Und kann man sie zum Beispiel in der Türkei unter Erdogan und einer radikalisierten Diyanet noch frei leben? NEIN. Ist es jüdisch, LSD-Mikrodosen zu sich zu nehmen, um dann über die Sexualpraktiken von Moses zu philosophieren? JA. Alles kann jüdisch sein. Muss es aber nicht. Willkommen zu „Freitagnacht Jews“.

Jüdisches Leben in London und in Berlin

Was unterscheidet jüdisches Leben in London von dem in Berlin? Sie leben ja in beiden Städten.

In London muss ich zum Glück weniger darüber nachdenken. Leider sehe ich auch dort einen enormen Anstieg an Judenfeindlichkeit. Unsere Erinnerungskultur hier in Deutschland, die ja immer wieder in letzter Zeit infrage gestellt wird, fungiert noch als Filter. Man traut sich nicht alles zu sagen. Das ist in London zum Teil schon anders.

Die Produktion in Istanbul, Ihrer letzten Station, soll in Gefahr gewesen sein.

Ja, der Dreh war eigentlich früher angedacht, aber wegen eminenter Terrorgefahr auf jüdische Einrichtungen wurde uns davon abgeraten. Tja, mit solchen Dingen hat man zu tun, wenn man eine jüdische Sendung konzipiert. Auch während des Drehs mussten wir immer wieder aufpassen, wie kritisch wir uns im öffentlichen Raum äußern. Aber nicht nur wir, sondern auch unsere Gäste, die leider schon vor der Sendung Angst hatten, welche Konsequenzen ihre Aussagen bei einer jüdischen Show für sie nach sich ziehen könnten. Traurig.

Das Ergebnis sieht jedenfalls wieder toll aus, vom Setdesign über die Einspieler bis hin zum Essen, zu dem Sie sich auch in der Fremde Gäste einladen, um sich über ihr Jüdischsein zu unterhalten. Warum legen Sie so großen Wert auf eine ansprechende Optik?

Weil ich so viele Menschen wie möglich erreichen möchte. „Freitagnacht Jews“ soll auch für jene Leute konsumierbar sein, die bei Begriffen wie „Jude“ oder „Antisemitismus“ denken, och, nee, damit will ich mich nicht auseinandersetzen.

Bei allem Bemühen um Ästhetik: Treibt Sie eine Agenda?

Tatsächlich arbeite ich für den Mossad und habe den Auftrag, mit dieser Sendung die deutsche Unterhaltungsbranche zu infiltrieren. Retter der Wahrheit wie Ken Jebsen haben das schon früh durchschaut (lacht).

Tatsächlich arbeite ich für den Mossad. Daniel Donskoy

Und jetzt ohne Spaß? Als reiner Unterhalter verstehen Sie sich ja nicht.

Alles hat eine „Agenda“, wobei man das auch negativ auslegen kann. Ich bin ein politischer Mensch und „Freitagnacht Jews“ ist sicher auch ein gesellschaftspolitisches Format in dem Sinne, dass wir neue Perspektiven und pikante Diskurse vorantreiben. Aber wenn mich eine „Agenda“ treibt, dann ist es vielleicht eine humanistische. Ich will Brücken bauen von Mensch zu Mensch.

Böhmermann, Kebekus, Joko & Klaas – all diese Spaßmacher zeigen Flagge. Haben Sie eine Erklärung, warum sich Entertainment zunehmend politisiert?

Das wird gerade als etwas total Besonderes gefeiert, aber eigentlich müsste es doch gesetzt sein, dass Kunst gesellschaftspolitisch relevant ist, denn Kunst ist der Spiegel der Gesellschaft. Bitte einmal nach Amerika schauen: Was die Late Night Hosts dort bringen, ist immer politisch und immer unterhaltend. Die Kombination macht es aus. In Deutschland hatten wir auch so eine Art von Kunst, aber dann kam der Zweite Weltkrieg, Heimatfilm und Blümchenwiese, alles supi, bloß nicht politisch. Das zog sich über Jahrzehnte durch. Und jetzt erinnern wir uns plötzlich wieder an früher, als Unterhaltung und Politik nicht voneinander getrennt waren. Dazu muss man sagen, das ist natürlich gerade en vogue.

Warum wollten Sie eigentlich nach dem Piloten gleich wieder aufhören?

Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht Creative Producer. Blanke „Moderation“ kam für mich nicht in Frage. Hallo, du wirst Projektionsfläche für das Thema Juden in Deutschland und hast nicht 100 Prozent Einfluss auf das, was du machst? Wenn ich einen falschen Pfarrer spiele oder Dianas Lover in „The Crown“, muss meine Persona, muss der Mensch Daniel Donskoy mit seiner Meinung in den Hintergrund treten. Bei meiner Musik ist das anders, auch bei „Freitagnacht Jews“. Da teile ich viel Privates, meine Gefühle und Gedanken mit dem Publikum. Mir war bewusst, wenn ich diesen Schritt gehe, kriege ich unter Umständen einen großen gelben Judenstempel, und das haben wir auch als These für eine Sendung genommen: „einmal Jude, immer Jude“.

Ging Ihnen die Muffe, auf ewig auf diese Rolle reduziert zu werden?

Nein, darum ging es nicht. Ich weiß um die deutsche Neurose zu diesem Thema, ich bin ja auch hier aufgewachsen. Mit dem Verständnis der Geschichte, auch der eigenen Familiengeschichte war mir klar, was es bedeutet, mich in diesen Kessel zu begeben. Philosemiten treffen auf Kämpfer für eine neue Erinnerungskultur. Jüdinnen und Juden sind oft ein politischer Spielball. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, kommen da natürlich erstmal Zweifel auf, ob man sich auf dieses Parkett begeben möchte, um mit den Neurotikern Walzer zu tanzen.

Sie wurden in Moskau in eine russisch-ukrainische Familie geboren. Nachdem Putins Armee in die Ukraine einmarschiert war, schrieben Sie den Song „Nein zum Krieg“. Ist das nicht auch ein „Kessel“, in den Sie sich begeben haben?

Will sich nicht instrumentalisieren lassen

Als in der Öffentlichkeit stehender Mensch habe ich das Privileg, eine Plattform für meine politischen Meinungen zu haben. Bei meinem Background muss ich aber immer aufpassen, dass ich mich nicht instrumentalisieren lasse. Als mein Song herauskam, hätte ich in eine der Polit-Talkshows gehen können, um zu diskutieren, ob das, was ich da singe, den Krieg befeuert . . .

. . . aber Sie gingen zu „Riverboat“. Warum?

Da sind wir wieder beim Thema „Mehrheitsgesellschaft“. „Riverboat“ erreicht ein anderes Publikum als „Maischberger“. Mir war es wichtig, dorthin zu gehen, wo man eine andere Perspektive auf Russland und Nord Stream 2 hat. Wo manche meinen, Amerika sei Feind und Russland Freund. Ich durfte aus meiner humanistisch-künstlerischen Sicht über den Song sprechen. Und natürlich war es auch politisch. Aber es fand in einem Raum statt, der es zulässt, dass sich Politik und Kunst miteinander verbinden.

Im Frühjahr gab es von „Freitagnacht Jews“ eine Verlängerung als Podcast, in dem Drang und Spielfreude noch einmal verdichtet sind. Grad ist Showtime in der ARD-Mediathek, bevor der WDR am 21. Oktober alle vier Folgen am Stück ausstrahlt. Wie geht es danach weiter?

Mit dieser Staffel schließt sich für mich die Tür bei „Freitagnacht Jews“. Ich bin 32 und weiter auf der Reise. Ich glaube, wenn man sich zu sehr festfährt, sieht man nicht mehr die anderen Türen, die aufgehen. Heute ist übrigens ein guter Tag. Bevor wir anfingen zu sprechen, kam die Zusage für einen internationalen Dreh.

Wie viel können Sie verraten?

Es ist eine 180 Grad Kehrtwende zu „Freitagnacht Jews“.

Sie spielen einen Nazi!?

Könnte sein. Aber ein Jude, der einen Nazi spielt?

Warum spielen Deutsche in Hollywood immer die Nazis?

Lassen Sie es uns positiv sehen: Wenn es eine Nazi-Rolle gibt, finde ich es gut, wenn jemand besetzt wird, der Deutsch kann, oder dem deutschen oder österreichischen Akzent mächtig ist und ihn sich nicht mühsam draufschaffen muss, um am Ende zu klingen wie eine billige Karikatur.

Das Interview führte Senta Krasser.

