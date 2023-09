Das Café am Arsch der Welt Sven und Martina haben mit einem gemeinsamen Projekt ihre Beziehung gerettet

Sven verknallt sich in Martina, da sind beide gerade vergeben. 2010 war das, beide machen gerade einen Wirtschaftsabschluss in den USA. Sie teilen den Freundeskreis und verbringen etliche Abende zusammen. Aber nur einmal treffen sie sich zu zweit. Da reden sie über das, was sie vom Leben wollen – und dass das gar nicht so weit auseinanderliegt. Und über den Tod reden sie, denn gerade haben beide ihre Mutter verloren. Als die Zeit des Abschieds kommt, bleiben beide noch einen Tag länger. Sie mieten sich ein Auto und fahren zusammen durch North Carolina.

„Ich kriege das gut hin“, denkt Sven da.

„Gott, ist der nervös“, denkt Martina, weil Sven sich ständig verfährt.

Und dann passiert: nichts.