Man sieht es in Hörsälen, in der U-Bahn, in Berliner Cafés und auf Skipisten in den Schweizer Alpen. Zuletzt auch bei der umstrittenen Berlinale-Abschlussgala. Die Kufiya, das palästinensische Tuch, ist gefragt wie selten. Nicht nur bei Protestveranstaltungen gegen den Krieg in Nahost.