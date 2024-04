Das Grundgesetz, die Realität und ich Sind Männer und Frauen gleichberechtigt, Frau Clemm?

„Wird eine Frau schwanger, lautet die erste Frage: ,Wird es ein Mädchen oder ein Junge?’ So eine große Rolle spielt das Geschlecht in unserer Gesellschaft – und von Geburt an werden wir von etlichen Narrativen geprägt, was wir von Frauen und Männern erwarten.

Zwar haben wir eine formale Gleichstellung, aber die entspricht nicht der Realität. Unsere Gesetze, auch das Strafrecht, sind patriarchal geprägt. Männer werden besser bezahlt und übernehmen deutlich weniger unbezahlte Care-Arbeit. Sie können leichter Karrieren machen, werden eher gehört.

Doch am stärksten manifestiert sich die Ungleichheit am alltäglichen Sexismus und an der geschlechtsbezogenen Gewalt.

Was hatte sie an? Warum ging sie mit?

Frauen müssen sich auf der Straße und sogar im eigenen Zuhause um ihre Sicherheit sorgen. Ganz gleich welcher Schicht sie angehören. Vor kurzem wurde eine Umfrage veröffentlicht, bei der Frauen angeben sollten, was sie machen würden, wenn es 24 Stunden lang keine Männer geben würde. Die überwiegende Mehrheit sagte: nachts allein spazieren gehen.

Zur Person Christina Clemm arbeitet als Strafverteidigerin und als Nebenklagevertreterin von Opfern sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt. © Mario Heller/Tagesspiegel Christina Clemm, 56, arbeitet seit 1996 als Strafverteidigerin und als Nebenklagevertreterin von Opfern sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt. Von 2015 bis 2017 war Clemm Mitglied der Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts beim damaligen Justizministerium. In ihrem neuen Buch „Gegen Frauenhass“ (Hanser-Verlag, 22 Euro) schildert sie auf der Basis ihrer Erfahrungen die Strukturen hinter häuslicher Gewalt und Femiziden und erklärt, wie die Gesellschaft dagegen vorgehen sollte. In diesem Jahr wurde das Buch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Tsp

Bei den allermeisten Sexualstraftaten sind die Täter Männer. Aber gesamtgesellschaftlich wird nicht danach gefragt, wieso Männer das tun, sondern weshalb sich eine Frau auf bestimmte Weise verhalten hat. Also was sie anhatte, weshalb sie mit dem Mann mitgegangen ist, getrunken oder Drogen konsumiert hat, wie sie so unvorsichtig sein konnte.

Sie ging mit auf ein Hotelzimmer? Selbst schuld. Ihr permanentes Risiko muss sie beachten, männliche Aggressivität wird als quasi naturgegeben hingenommen.

Von frühester Kindheit an erlernen wir eine Abwertung von Frauen. Natürlich sagt niemand, dass alle Frauen blöd, schlecht oder unfähig sind, aber es gibt bestimmte Geschlechterstereotype, wie Frauen im Gegensatz zu Männern seien; dass sie lügen und übertreiben; dass sie eher hinterhältig, intrigant, wehleidig, hysterisch seien.

Zeigt eine Frau einen Mann wegen eines Gewaltverbrechens an, herrscht oft die Vorannahme, sie würde sich durch eine Falschanzeige einen Vorteil verschaffen wollen, einen Karriereschritt, familienrechtliche Vorteile, was auch immer.

Für Täter werden Entschuldigungen gefunden

Mädchen wird beigebracht, stark und mutig, aber auch, stets vorsichtig zu sein. Ihr Wert bestimmt sich auch nach ihrer Attraktivität und ihr Charme ist wichtig für ihr Fortkommen in der Gesellschaft. Es ist ein ständiger Balanceakt, denn wenn sie zu anziehend oder gar aufreizend sind, kann es für sie gefährlich werden.

Die AfD möchte zurück zur traditionellen Kleinfamilie, in der sich Frauen um Kinder und den Haushalt kümmern. © mauritius images / Westend61

Im Grunde tragen Frauen immer eine Mitschuld, wenn ihnen etwas Schlimmes widerfährt. Und die Täter? Immer und immer wieder wird erzählt – sei es im Film, in Romanen, in der Presse –, dass letztlich deren Mütter schuld seien, weil sie den Sohn vernachlässigt haben, oder die Exfreundin, die ihn betrogen hat, die Mädchen, die ihn nicht wollten.

Aggressive Männlichkeit, die auch Teil der Erziehung ist, wird selten problematisiert. Frauen, die aufgrund ihrer Herkunft oder etwa wegen einer Behinderung mehrfach diskriminiert werden, haben noch schlechteren Zugang zum Recht.

Natürlich hat sich vieles gewandelt, aber gleichzeitig nimmt der Antifeminismus stark zu. Die AfD möchte zurück zur traditionellen Kleinfamilie, in der Frauen wieder mehr Kinder gebären und sich zu Hause um sie kümmern. Männer sollen ihre Stärke und Kampfbereitschaft ausleben. TikTok ist voll von diesen Erzählungen.

Wenn wir über das Grundgesetz reden, dürfen wir nicht vergessen, wie massiv die rechten Bewegungen dagegen vorgehen würden. Und dass sie alle feministischen Errungenschaften abschaffen möchten.“