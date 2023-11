Das stumme H kann mich mal! Warum wir Legasthenikern selbst überlassen sollten, sich zu outen 

Immer wieder lese ich den kurzen Absatz still in meinem Kopf. Vor mir sind jetzt nur noch drei andere Schüler an der Reihe, gleich bin ich dran und muss die fünf Sätze aus meinem Chemiebuch laut dem ganzen Kurs vorlesen. Während mein Puls in die Höhe schießt, versuche ich den Text so gut wie möglich auswendig zu lernen. Jetzt ist nur noch meine Sitznachbarin an der Reihe, dann trifft es mich. Wenn es mir jetzt nicht fehlerfrei gelingt, wäre das mehr als nur demütigend.