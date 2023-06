Tagesspiegel Plus Dauerbetreuung in der DDR-Krippe : Die ewigen Wunden der Wochenkinder

Rund um die Uhr in der Kita, Besuch bei den Eltern nur am Wochenende: Etwa eine halbe Million Kinder durchliefen in der DDR das System der Wochenkrippen. Einige leiden darunter ihr Leben lang.