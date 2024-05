Depressionen und Angst im Nachtleben Der Zusammenbruch nach dem Rave

Und dann ist die Party vorbei. Das Licht geht an, die Menschen sehen verwirrt, aber glücklich aus. Und hinter das Wochenende wird ein Haken oder ein kleiner, zufriedener Techno-Smiley gekritzelt – jedenfalls ist das für die meisten so. Nicht aber für diejenigen, die im Club- und Festivalkontext arbeiten und spätestens jetzt damit anfangen müssen, dafür zu sorgen, dass es nächsten Freitag auch schon wieder losgehen kann. Wochenende für Wochenende, Jahr für Jahr.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Da arbeiten, wo andere feiern. Was erstmal verlockend klingt, geht mit einer Reihe von Herausforderungen einher, die so vielleicht erst mal gar nicht auf der Hand liegen: unregelmäßige Schlafrhythmen, Extremsituationen am laufenden Band und ständig nah dran an großen Gefühlen: Wer beruflich im Nachtleben zu tun hat, kann schnell an seine psychische Belastungsgrenze stoßen.

Das gilt nicht nur, aber insbesondere für DJs, denn als Musikerinnen und Musiker gehören sie einer besonders gefährdeten Berufsgruppe an. Sich solchen Menschen anzunehmen, das hat sich das neu in Berlin gegründete Mental Rave Network (MRN) zur Aufgabe gemacht.

Mental Health und Clubkultur

„Ein DJ, der für mich auch ein bisschen sowas wie ein Mentor war, hat sich nach einer längeren, psychischen Ausnahmephase das Leben genommen“, sagt Felix Gebauer, 40, ehemaliger Profi-DJ, Festivalveranstalter und Mitbegründer des MRN. „Das war vor etwa acht Jahren. Das hat mich sehr bewegt, und ich habe mich seitdem immer gefragt, wie wir als Community damit umgehen, wenn wir mitbekommen, dass es jemandem nicht gut geht.“

Felix Gebauer, 40, Mitbegründer des Mental Rave Network. © Antonia Breidenbach

Dass gerade Menschen, die im Club- und Festivalkontext arbeiten, auf sich und aufeinander aufpassen müssen, ist eine überraschend junge Debatte, die in Deutschland gerade erst so richtig an Fahrt aufnimmt. Viel zitiert wird in diesem Zusammenhang die im Jahr 2020 von der Universität Westminster veröffentlichte Studie „Can Music Make You Sick?“ (Link zum Pdf), derzufolge Musikerinnen und Musiker im Vergleich zum Rest der Bevölkerung ungefähr dreimal so häufig mit psychischen Problemen wie Depressionen oder Angststörungen zu tun haben.

Für Deutschland gibt es solche Zahlen noch nicht, jedenfalls in Bezug auf die ausgeprägte Clublandschaft Berlins. Auch Angebote wie in New York, wo im Herbst 2021 eine kostenfreie, psychiatrische Beratungsstelle – inklusive einer 24/7-Hotline und persönlichen Hausbesuchen – für Personen, die im Nachtleben tätig sind, eingerichtet wurde, fehlen hierzulande bisher.

Man kann nirgendwo einsamer sein als unter 60.000 Menschen auf der Fusion. Carla Ortmann, Therapeutin und MRN-Mitgründerin

Akteure wie das MRN oder die Berliner Clubcommission – die sich seit Mitte 2023 im Rahmen des „Mental Health in Clubs“-Projektes mit dem Thema beschäftigt – wollen das jetzt ändern. „Das Mental Rave Network hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Mental Health in die Club- und Festivalszene zu bringen und damit aktiv umzugehen“ so Carla Ortmann, 40, systemische Therapeutin und, neben Felix Gebauer, Mitgründerin der Initiative.

Carla Ortmann, Therapeutin und MRN-Mitgründerin. © Antonia Breidenbach

„Aktiver Umgang, das heißt darüber zu sprechen, zu entstigmatisieren, dazuzulernen und es ein wenig aus der Tabu-Zone herauszuholen“, so Ortmann. Denn „auch wenn wir jetzt schon ganz anders über das Thema sprechen als vor zehn Jahren noch, ist es auch immer noch ein Tabu-Thema. Gerade, wenn es ernst wird und es jemandem über einen langen Zeitraum nicht gut geht. Das hat in einem Kontext, der so viel Spaß und Freude verspricht, oft immer noch nicht genügend Platz. Dabei kann man, glaube ich, nirgendwo einsamer sein als unter 60.000 Menschen auf der Fusion.“

Akzeptanz und Anerkennung

Neben der Aufklärungsarbeit werden teils von der Community, teils von Fördergeldern finanzierte Einzel- und Gruppentherapien mit „Rave-sensiblen“ Therapeutinnen und Therapeuten angeboten. „Rave-Sensibilität“ bedeutet, offen gegenüber nicht-normativen Lebensentwürfen der Menschen im Nachtleben zu sein; die positiven Aspekte eines Raves – etwa die Möglichkeit zum Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, das Erleben von Gemeinschaft, das Spüren des eigenen Körpers – zu kennen und für therapeutische Zwecke zu nutzen; und um die Herausforderungen, die ein Leben, das vorrangig in der Nacht geführt wird, Bescheid zu wissen.

Oder, „dass mir niemand erklären muss, was ein DJ ist“ so Andrea Piest, 40, die erste therapeutische Gruppenleitung des Mental Rave Networks. „Dass man von Menschen angefasst und beklatscht wird, die man nicht kennt. Dass man nach intensiven Auftritten alleine in ein Hotelzimmer zurückfährt, das aussieht wie jedes andere Hotelzimmer und in dem es totenstill ist. All sowas muss man einer außenstehenden Person erstmal erläutern.“

Andrea Piest, therapeutische Gruppenleitung des Netzwerks. © privat

Dass genau diese Erläuterung schwerfallen kann, dass die Akzeptanz eines Lebensentwurfes, der sich eher auf die Nacht denn auf den Tag fokussiert, nicht überall gegeben ist, sei auch eines der Hauptprobleme: „Die Teilnehmenden der Gruppentherapie haben mir zum Beispiel erzählt, dass professionelle Therapeut:innen ihren Beruf als Hobby abgetan hätten. Oder dass sie kaum ernst genommen werden, wenn sie davon erzählen“, so Piest weiter. Eine Person habe sogar extreme Abwertung erfahren, als sie sich innerhalb einer psychotherapeutischen Gruppe dazu geäußert hat, dass sie im Nachtleben arbeitet. „So etwas ist natürlich Gift für den eigenen Heilungsprozess. Für genau diese Menschen bieten wir unsere Therapieplätze an.“

Konkurrenz und Leistungsdruck

Einer dieser Menschen ist Horst Haller. Haller, mit bürgerlichem Namen Horst Grunwald, ist 33 Jahre alt. Ein großer Mann, jedenfalls wirkt er so im kleinen Zoom-Fenster, mit langen, zottelig-blonden Haaren und freundlichem Blick. Grunwald ist als DJ beim Berliner Label „Rebellion der Träumer“ unter Vertrag, mitverantwortlich für die Organisation des „Bucht der Träumer“-Festivals in Frankfurt (Oder) – und einer der ersten, die einen Einzeltherapie-Platz beim Mental Rave Network in Anspruch genommen haben.

Horst Haller, DJ, macht eine Einzeltherapie beim MRN. © privat

„Es geht mir darum, mich damit auseinanderzusetzen, in was für einem Umfeld ich mich als Kulturschaffender und DJ überhaupt bewege“, so Grunwald. „Mir wurde von Anfang an vermittelt, dass es komplett normal ist, auf einer Bühne zu stehen, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – aber das ist es gar nicht.“

Wie Therapeutin Piest sieht Grunwald die Probleme vor allem bei den emotionalen Extremen, die eine Nacht ihren Akteuren um die Ohren schmeißen kann. Sei es das bereits erwähnte, viel zu stille Hotelzimmer nach einer lauten Nacht, die unsteten Schlafrhythmen oder, ganz wichtig, dass man sich vielleicht auch einfach mal schlecht fühlt, wenn man eigentlich performen soll. „An einem DJ hängt sehr viel, das ist nicht einfach nur Track-Selection und Technik“, so Grunwald. „Die Leute kommen, um den Alltag zu vergessen, Dinge rauszulassen und rauszutanzen. Was macht man da, wenn es einem eigentlich nicht gut geht? Das ist eigentlich gar keine Option.“

MRN-Sitzungen finden auch im Club Beate Uwe statt. © Beate Uwe/Beate Uwe

„Ich glaube, dass es eine Verbindung gibt zwischen Menschen, die auf einer Bühne stehen, und gewissen Selbstzweifeln“, sagt Grunwald. „Dass es ein Bedürfnis nach der Bestätigung der eigenen Person gibt. Und dass die Menschen, die da auf der Bühne stehen, sich in einer spannenden Auseinandersetzung mit sich selbst befinden – dabei aber Unterstützung brauchen, damit sie nicht daran zerschellen.“

„We Rave Together – We Heal Together“

Unter dem Motto „We Rave Together – We Heal Together“ möchte das Mental Rave Network Menschen genau dabei helfen. Dabei, nicht am eigenen Anspruch „zu zerschellen“, an den Anforderungen, dem Leistungsdruck und all den anderen Dingen, die die Menschen hinter der Party mit sich ausmachen müssen, damit das Publikum auf dem Dancefloor den Spaß seines Lebens haben kann.

An oberster Stelle dabei steht der Community-Gedanke: „Das Gefühl, nicht allein zu sein, ist enorm wichtig im therapeutischen Prozess“, so Gebauer. „Für mich ist schon immer wichtig gewesen, Musik und Gemeinschaft zusammen zu denken. Das Potenzial der Community ist riesig. Wenn man merkt, dass man sonst nirgends reinpasst, dann ist die Club- und Festivalkultur immer mit offenen Armen für einen da. Das ist die Schönheit daran, davon bin ich Teil – und dafür schlage ich mir auch gerne mal eine Nacht um die Ohren.“