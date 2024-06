„Der hat die AfD aus Trotz gewählt“ Wie Schulen den Rechtsruck unter Erstwählern aufarbeiten

Die Frau, die in der Aula des Marie-Curie-Gymnasiums in Hohen Neuendorf zu Gast ist, hat gute Laune. „Ich bin Daniela Oeynhausen, Mitglied der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg“, sagt sie. „Ich wohne mit meiner Familie in Birkenwerder, direkt nebenan.“

Es ist der Montagmorgen nach der Europawahl, zehn Uhr. Vor ihr sitzen hundert Jugendliche in Kapuzenpullis und Jeans, die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen. Da das Wahlalter auf 16 abgesenkt wurde, durften viele von ihnen am Vortag zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Sie nutzten ihr Wahlrecht anders als erwartet. „Ich denke nach dem gestrigen Wahlmarathon sind wir auch alle voll im Thema drin und noch richtig politisiert“, sagt Oeynhausen, die im Rahmen des Projekts „Dialog P“ an die Schule gekommen ist.

Mit 16 Prozent der Stimmen wurde ihre rechtsextreme Partei bei den Unter-25-Jährigen bei der Europawahl zur zweitstärksten Kraft, nur um ein Prozent übertroffen von der Union. Die Jungen sind, von den Erwachsenen unbemerkt, nach rechts gerückt. „Eben waren sie noch auf Fridays-for-Future-Demos, um die Welt zu retten, und heute wählen sie AfD?“, schrieb der „Spiegel“.

Dass am Marie-Curie-Gymnasium direkt nach der Europawahl politische Bildung auf dem Stundenplan steht, ist reiner Zufall – aber plötzlich ein brisanter. © IMAGO/imageBROKER/Liam Cleary

Bei den Juniorwahlen, einem zur Demokratieförderung gedachten Projekt, an dem mehr als eine Million Schüler bundesweit in der Woche vor der Europawahl teilnahmen, kam die AfD in den östlichen Bundesländern sogar auf 25 bis 30 Prozent. In der „Integrierten Gesamtschule Regine Hildebrandt“ im Magdeburger Norden waren es 42 Prozent. Im Süden Brandenburgs, wo im vergangenen Jahr Lehrer der Grund- und Oberschule in Burg ein rechtsextremes Klima in einem Brandbrief öffentlich gemacht hatten, erhielt die Partei sogar an Gymnasien 30 Prozent und mehr der Stimmen.

Wie kann man zum normalen Schulbetrieb übergehen, wenn man weiß, dass jeder vierte Schüler einer Partei anhängt, die in großen Teilen einen ganz anderen Staat will? Wie gehen die Schulen damit um?

Wir haben mehrere Schulen in Berlin und Brandenburg gefragt, wie sie den Rechtsruck aufarbeiten, aber keine Antwort bekommen. Die Offenheit des Marie-Curie-Gymnasiums, dessen Schulleiter schnell und unkompliziert einem Besuch zugestimmt hat, ist eine Ausnahme.

Im Speckgürtel

Das Gymnasium ist ein von Kiefern umstandener Neubau, im bürgerlichen Norden des Berliner Speckgürtels gelegen. In der Aula stehen die Politiklehrer William Stahl und Richard Kuhns neben einem Flügel und unterhalten sich etwas aufgeregt über die Wahlergebnisse vom Vortag. Spiegeln die Zahlen wider, was sie im Unterricht erleben?

„Überhaupt gar nicht“, sagt Stahl, 27 Jahre alt. „Gendergerechtigkeit und grüne Themen sind den Schülern wichtig. Man erfährt hier und da ein paar konservative Einstellungen, aber die AfD wird abgelehnt.“ Heute hätten sich einige regelrecht „geschockt“ gezeigt, dass die Partei in Brandenburg so gut abgeschnitten habe.

16 Prozent der Unter-25-Jährigen wählten bei der Europawahl die AfD.

Kuhns, 35 Jahre alt, stimmt ihm zu, wobei er einschränkend meint, wenn doch einer in die Richtung tendiere, halte der womöglich damit hinter dem Berg. „Wir bewerten die Schüler ja.“

Wenn man sich unter den Jugendlichen umhört, sagen sie, dass keiner von einem Mitschüler wisse, der die AfD gewählt hat. Doch von Ferne bekommen die Schüler mit, dass sich die Stimmung verändert. Ein Mädchen erzählt, dass Schüler der Gesamtschule in Birkenwerder, die ihr Bruder besucht, „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus!“ gesungen hätten. „Das waren Siebt- und Achtklässler. Die wissen gar nicht, welche Auswirkungen das hätte.“

Ihre Freundin berichtet, dass am S-Bahnhof Hohen Neuendorf Jungs gegrölt hätten: „Wählt die AfD“. Und dann ist da noch die Bank am Sportplatz gegenüber ihrer Schule, an der an einem Ende das Schild „Kein Platz für rechts“ angebracht war. Eines Morgens war das Ende abgesägt.

Wenn man sich unter den Jugendlichen umhört, sagen sie, dass keiner von einem Mitschüler wisse, der die AfD gewählt hat. © Getty Images/Maskot/Maskot

Dass am Marie-Curie-Gymnasium, kaum sind die Stimmen der Europawahl ausgezählt und der Rechtsruck offenbar, politische Bildung auf dem Stundenplan steht, ist reiner Zufall – aber plötzlich ein brisanter.

Speed-Dating im Schulzimmer

Die Diskussionsveranstaltung des außerschulischen Projekts „Dialog P“ war seit Monaten geplant: Jede im brandenburgischen Landtag vertretene Partei schickt dabei einen Abgeordneten an eine Schule. In einer Art Speed-Dating diskutieren die Politiker mit einer Gruppe von Schülern zu Themen, die die Schüler vorher ausgesucht haben. Mithilfe der Lehrer haben sie sich ausgiebig darauf vorbereitet. Das soll sie vor Beeinflussungsversuchen wappnen. Am Marie-Curie-Gymnasium soll es beispielsweise um Militärhilfe für die Ukraine, die Bezahlkarte für Flüchtlinge und die Wehrpflicht gehen.

Die Schüler haben Tische nebeneinander geschoben, Thermoskannen und Keks-Teller daraufgestellt. Neben Oeynhausen sitzen Politiker von der SPD, CDU und den Grünen. Der Vertreter der Linkspartei ist nicht erschienen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte das Schulprojekt „Dialog P“ einmal „das innovativste Dialogformat“, das er bei einer Reise durchs Land kennengelernt habe. Seit die AfD in vielen Landtagen sitzt und deshalb mit eingeladen werden muss, ist das Format heikel, denn es tangiert die Glaubensfrage: Kann man mit der AfD überhaupt noch reden oder muss man es sogar?

Rein äußerlich könnte Daniela Oeynhausen, Anfang 50, mit ihrem Sakko und der Goldrandbrille auch die Mutter eines Schülers sein. Doch wenn man sie googelt, ist schon der erste Treffer ein Tiktok-Video, in dem sie von dem „angeblichen Geheimtreffen“ in Potsdam spricht und die Demonstrationen gegen die dort diskutierten Ausweisungspläne von Migranten „Regierungsaufmärsche“ und „Propagandashow“ nennt. Auf welcher Grundlage soll man da diskutieren?

Zahlen, Behauptungen und der Unterton

Oeynhausen setzt sich als Erstes zu einer Schülergruppe, die sich das Thema „Bezahlkarte für Flüchtlinge“ ausgewählt hat. „Wir sind an dem Punkt vorgeprescht“, sagt Oeynhausen, „und plötzlich war es in aller Munde“. Das Geld für Flüchtlinge fehle an anderer Stelle „schmerzhaft“. Sie behauptet: In Thüringen, wo die Karte bereits eingeführt sei, arbeite ein Teil der Asylbewerber jetzt, ein weiterer klage und ein dritter sei abgereist. „Da muss man sich fragen: Sind die wirklich so verfolgt?“

Sie nennt viele Zahlen, die sich auf die Schnelle nicht überprüfen lassen. Ihre despektierliche Grundhaltung gegenüber Flüchtlingen ist nicht zu überhören. „Der Unterton gefiel mir nicht. Worte, die sie benutzte, wie, ob die das ,wirklich‘ brauchen“, sagt ein Junge nach dem Gespräch. „Oder ,vermeintlich‘ Verfolgte“, ergänzt ein anderer.

Die beiden Freunde, 15 und 16, bezeichnen sich als konservativ. Der Ältere hat bei der Europawahl „Bündnis Deutschland“ gewählt, eine Partei, die „zwischen CDU und AfD“ liege, wie er sagt. Die AfD habe er wegen der Migrationspolitik nicht wählen wollen. „Ich finde, jeder hat ein Recht auf Hilfe. Aber wir brauchen eine Grenze, wo wir sagen, das sind unsere Kapazitäten und darüber können wir nicht gehen.“ Seine Mutter, die in Berlin als Sonderpädagogin arbeite, erzähle ihm von den Problemen bei der Integration von Flüchtlingen: „Die können kein Deutsch, und die haben zu wenig Leute, um es ihnen beizubringen.“

Man hat schon herausgehört, was ihre wahre Intention ist. Schüler über sein Gespräch mit einer AfD-Abgeordneten

Der Jüngere sagt, dass ihn ein paar Punkte von Oeynhausen angesprochen hätten. Zum Beispiel, dass sie die Bargeldhilfe zu hoch und die Beschäftigungsquote zu niedrig findet. „Das ist so wichtig, dass die arbeiten dürfen. Damit haben sie ganz andere Freiheiten“, sagt er. Wählen würde er die AfD trotzdem nicht. „Man hat schon herausgehört, was ihre wahre Intention ist.“

Besonders wenn es sich um Diffamierungen handele, seien die Schüler „sehr hellhörig“, sagt Lehrer Stahl nach der Veranstaltung. Er empfand sie als „sehr gelungen“. Die Schüler würden dadurch sehen, dass sie nicht nur für die Mitarbeitsnote lernen, sondern dafür, sich in einen politischen Diskurs einbringen zu können. Dass die AfD die Möglichkeit bekomme, Schüler zu beeinflussen, hält er für unbedenklich. „Die schaffen es schon gut, die Rhetorik-Strategie von Politikern zu verstehen.“

„Was für’n Risiko?“

In der Woche darauf arbeitet sein Kollege Richard Kuhns in seiner Politikstunde die Diskussionsveranstaltung auf. Im Klassenzimmer im dritten Stock wirft ein Beamer die Überschrift „Teilnahme von Vertretern der AfD an schulischen Veranstaltungen – Chance oder Risiko?“ auf eine Leinwand. „Was für’n Risiko?“, fragt ein Schüler. „Na, dass wir beeinflusst werden“, antwortet sein Nachbar und lacht.

In Partnerarbeit sollen sie nun Pro- und Contra-Argumente für das AfD-Gespräch suchen. „Pro ist, dass man selber sieht, was für Arschlöcher das sind“, sagt ein Schüler zu seinem Nachbarn. Ein Junge meldet sich und sagt, dass gesichert Rechtsextreme nichts an Schulen zu suchen hätten. Auch in dieser Klasse ist Ablehnung der AfD zu spüren. In Schulen, die in AfD-Hochburgen liegen, scheint aber nicht ausgemacht, dass die Selbstentlarvung der Partei so gut funktioniert wie hier am Marie-Curie-Gymnasium.

Florian Wolf vom Verein „Kumulus“, der sowohl „Dialog P“ wie auch die Juniorwahlen betreut, hält das Projekt unabhängig vom politischen Klima an einer Schule für sinnvoll. „Die Debatte ist ein hohes Gut in der Demokratie, und es handelt sich ja um keine Wahlveranstaltung, sondern um eine Diskussion über Sachthemen, bei denen Schüler die Experten sind.“ Dabei müsse man sich bewusst sein, dass so ein Projekt nur „Impulse liefern“ und nicht „von heute auf morgen Einstellungen“ verändern könne. Da müsse an vielen weiteren Punkten angesetzt werden - auch außerhalb der Schule.

Erstmals zur Europawahl hat sein Verein ein neues Projekt namens „Forschungsgruppe Juniorwahl“ gestartet, in dem Schulen mit Hilfe von Online-Fragebögen die Gründe für die Wahlentscheidung ihrer Schüler systematisch ermitteln können, um sie thematisch aufzuarbeiten. „Neun Prozent der Schulen haben die Fragenbögen bereits genutzt“, sagt Wolf.

Die ehemalige Piraten-Politikerin Marina Weisband hingegen hält es nicht für ausreichend, rechtsextreme Tendenzen im Politikunterricht zu besprechen. Schulen müssten demokratische Orte werden, damit aus Kindern und Jugendlichen Demokraten werden können.

Weisband, 36, von 2011 bis 2012 politische Geschäftsführerin ihrer damaligen Partei, engagiert sich mittlerweile bei den Grünen. Hauptberuflich leitet die ausgebildete Psychologin aber seit zehn Jahren das Schülerbeteiligungsprojekt „aula“, in dem Jugendliche lernen sollen, ihren Schulalltag aktiv mitzubestimmen. Unter anderem entscheiden sie, ob die Kantine einen Pizzatag haben soll oder auf dem Schulhof Bäume gepflanzt werden sollen.

Marina Weisband hält es nicht für ausreichend, rechtsextreme Tendenzen im Politikunterricht zu besprechen. © imago images/Eventpress/Eventpress Stauffenberg via www.imago-images.de

Wenn sie die Macht dazu hätte, würde sie Schulen radikal verändern. „Durch die überschäumende Prüfungskultur und das Durchkauen des Curriculums bleibt kein Raum für demokratische Bildung und keiner für Persönlichkeitsentwicklung”, sagt Weisband. Sie plädiert außerdem für mehr Psychologinnen und Sozialarbeiter an Schulen, die sich um die Jugendlichen und ihre Sorgen kümmern.

Weisband hört oft die Meinung von Schülern, zu vielen Themen. Wie erklärt sie sich deren Stimmen für die AfD? „Als Generation sind die Jugendlichen und Anfang 20-Jährigen massiv von dem Trauma der Covid-Pandemie betroffen. Sie waren völlig isoliert in einer Zeit, in der es das Wichtigste ist, rauszugehen und Freunde zu treffen. Stattdessen haben sie eine enorme Einsamkeit erfahren.“ Mit Kriegen, dem Klimawandel und einer wachsenden Schere zwischen Arm und Reich würde ihr Aufwachsen derzeit auch nicht leichter – und das „ohne die Erwartungen, die vorherige Generationen haben konnten, dass sie zu Wohlstand kommen, wenn sie hart arbeiten“.

Die AfD spreche all diese Ängste an, während die etablierten Parteien die Schüler vergessen. Um junge Menschen zu erreichen, müssten sich Politiker noch viel mehr mit ihnen austauschen. Sie ernst nehmen. Doch statt ihnen Fragen zu stellen, würden sie selbst in den sozialen Medien nur Inhalte senden „wie ein Foto von Olaf Scholz mit seiner Aktentasche“. Hinzu komme das massiv unterfinanzierte Schulsystem. „Toiletten sind kaputt. Wenn du siehst, dass dein Lebensraum zerfällt, ist das ist schon ein bisschen der Ausdruck dessen, was der Staat von dir hält“, sagt Weisband.

Bei mir sitzen viele Erstwähler. Die muss ich befähigen, eine sinnvolle Wahlentscheidung zu treffen. Lehrer Richard Kuhns

Auch am Marie-Curie-Gymnasium hängt an der Toilette im Erdgeschoss das Schild: „Wegen ständiger Verschmutzung für zwei Wochen geschlossen.“ Doch sonst ist am Schulbau mit seinen großen Fenstern und bunten Wänden nichts auszusetzen, in der Aula steht ein Flügel und aus der Mensa zieht der Duft von aufgebackenen Croissants.

Am vergangenen Donnerstag hat Richard Kuhns in seiner Politikstunde außerplanmäßig die Ergebnisse der Europawahl zum Thema gemacht. Die gängigen Erklärungen halten die Schüler für zu kurz gegriffen. Die Tiktoks, in denen der AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah sagt, „echte Männer sind rechts - dann klappt’s auch mit der Freundin“, finden sie „peinlich“. „Das zieht höchstens bei 13-Jährigen, die voll in der Pubertät sind“, sagt ein Junge.

Auch die Erklärung, dass junge Menschen sich als Leidtragende der Kontaktbeschränkungen während der Corona-Zeit vom politischen Mainstream abgewendet hätten, trifft es ihrer Meinung nach nicht. „Klar, wir waren zu viel allein“, sagt ein Mädchen. „Aber den Zusammenhang mit dem Wahlausgang sehe ich nicht.“ Ein Junge erzählt von einem Freund, der die AfD gewählt habe. Vermutlich zumindest. Der beschwere sich immer, dass in der Schule nur von anderen Parteien die Rede sei. „Der hat die AfD aus Trotz gewählt“, sagt er.

Richard Kuhns hat fast zwei Wochen nach der Wahl immer noch keine Erklärung für den Rechtsruck, auch weil er seine Schüler so anders erlebt. Doch er spürt nun noch mehr Verantwortung, die er als Lehrer ohnehin schon hat. „Bei mir sitzen viele Erstwähler. Die muss ich befähigen, eine sinnvolle oder begründbare Wahlentscheidung zu treffen“, sagt er – und bestätigt die Kritik von Marina Weisband: Der Lehrplan lasse jedoch nur wenig Platz für das Tagesgeschehen.

Zurzeit sollen internationale Konfliktlösungen durchgenommen werden. Deshalb nutzt er die Chance, in den nächsten Wochen ein weiteres aktuelles Thema zu behandeln, das nicht weniger schwierig ist: Lösungsmöglichkeiten des Nahost-Konflikts.