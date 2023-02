Der Krieg und die Deutschen Ein Land beäugt die Realität

Es haben ja alle gespürt, damals, am 24. Februar 2022, dass etwas in der Ordnung der Welt ins Rutschen geraten war. Als Raketen auf Kiew niedergingen und sich die Nachrichten zu bestätigen begannen, dass russische Panzer die Grenze zur Ukraine überrollt hatten. Es war – speziell für Deutschland – der Beginn vom Ende einer liebgewonnenen Illusion. Der Illusion von Sicherheit.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz muss das gespürt haben. Dem diffusen Gefühl der Deutschen begegnete er mit einem knackigen Begriff. Drei Tage nach Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine sagte er im Bundestag: „Wir erleben eine Zeitenwende. Das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.“

Bundeskanzler Olaf Scholz prägte in seiner Regierungserklärung am 27. Februar den Begriff der Zeitenwende. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Ein Jahr nach der Invasion muss man fragen: Haben sich wirklich die Zeiten, hat sich die Welt verändert? Oder sind die Zeiten nicht genauso schlimm wie sie immer waren, nur dass Deutschland nun schwerer die Augen davor verschließen kann? Und wenn die Augen jetzt offen sind – ändert das etwas?

Wahrnehmungen sind keine Wahrheiten. Das hat vor einem Jahr als einer der ersten Russlands Machthaber Wladimir Putin erkennen müssen. Kiew werde in fünf Tagen fallen, ließ er verkünden. Er war nicht der Einzige, der so dachte.

Der damalige ukrainische Botschafter Andrij Melnyk berichtete später, Mitglieder der Bundesregierung hätten ihm noch am Tag des Angriffs gesagt: „Nach unserer Einschätzung bleiben Ihnen, den Ukrainern, vielleicht wenige Stunden. Das macht jetzt keinen Sinn, euch überhaupt zu helfen.“

Zeitenwenden widersprechen einem Grundgefühl der Deutschen

So menschenverachtend diese Worte heute klingen: War es nicht das, was viele Bundesbürger damals dachten? Einige vielleicht sogar hofften? Ein schneller Sieg Russlands, und alles würde wieder so sein wie vorher.

Die sich häufenden Rufe nach Verhandlungen, die derzeit nichts anderes als die Aufgabe der Ukraine bedeuten würden, lassen ahnen, dass dieses Denken noch immer existiert. Es scheint tief verwurzelt in der deutschen Gesellschaft.

Zeitenwenden widersprechen einem Grundgefühl der Deutschen: dass Krisen nur Pausen von der Normalität sind, vorübergehende Einschnitte, die es durchzustehen gilt.

So wie die Vorstellung, die Finanzkrise 2008 sei bloß ein Ausrutscher und nicht Folge eines nicht mehr regulierbaren Kapitalismus gewesen, die Klimakrise lediglich eine Modeerscheinung und keine menschengemachte Katastrophe, die Corona-Pandemie nur ein historischer Unfall und nicht Symptom einer völlig entgrenzten Ausbeutung der Natur.

Taten oder Gesten? Die Deutschen entscheiden sich häufig für Letzteres. © stock.adobe/reinhard krull/EyeEm

Die Verweigerung der Deutschen, grundsätzliche Veränderungen einzusehen – oder gar einzufordern –, geht sehr weit. Etwa als sich die halbe Welt schon im Lockdown befand und auf den Intensivstationen Ärzte und unterbezahlte, unterbesetzte Pflegekräfte zum unübersehbaren Symbol einer systemischen Krise des Gesundheitssystems wurden.

Da gingen die Bürger nicht etwa in Wut auf die Straße, sondern auf ihre Balkone und applaudierten in Solidarität. Gesten statt Wandel. Heute, da die russische Offensive wieder in vollem Gange ist, hängen ukrainische Flaggen von den Balkonen, während Waffenlieferungen über Monate verzögert wurden. Zeitenwende made in Germany.

Der Angriff auf die Ukraine hat den mentalen Schutzschild der Deutschen durchbrochen

Woher kommt die Zurückhaltung angesichts der Katastrophe, die sich an Europas Grenze abspielt?

Entgegen allen Fakten war ein Großteil der Deutschen überzeugt, nach der letzten großen Zeitenwende, die damals nur „Wende“ hieß, sei das Weltgefüge irgendwie abgeschlossen. Wir waren sicher, sicher zu sein.

Selbst Historiker wie der Bestsellerautor Yuval Noah Harari vertraten die These, dass die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts die friedlichste Ära in der Geschichte der Menschheit gewesen seien und das Führen von Kriegen wirtschaftlich und geopolitisch sinnlos geworden sei.

Das ist zwar heute noch weitgehend zutreffend. Zu gerne vergessen wurde aber Hararis Zusatz, dass auch rationale Politiker dumme Entscheidungen treffen können. Von irrationalen Despoten ganz zu schweigen.

Russlands Machthaber Wladimir Putin handelt nicht nach rationalen Kriterien. © dpa/Vladimir Smirnov

Es ist vielleicht nicht nur eine Frage von Verdrängung und Ignoranz, die in Deutschland so lange zur Illusion von Sicherheit geführt hat. In einer Zeit der Multikrisen, die längst nicht mehr in Reihe geschaltet sind, sondern gleichzeitig ablaufen und sich gegenseitig befeuern, richtet sich die Aufmerksamkeit auf das, was beeinflussbar, was beherrschbar erscheint. Es ist eine Frage gesellschaftlicher Resilienz, die nötig und gut sein kann.

Der Angriff auf die Ukraine, da hat Scholz recht, hat diesen mentalen Schutzschild der Deutschen durchbrochen. Nicht, weil es tatsächlich der erste Krieg in Europa seit Jahrzehnten wäre. Dafür müsste man ignorieren, dass die Krim bereits 2014 gewaltsam unterwandert und annektiert und im Donbass seitdem erbittert gekämpft wurde. Dafür muss man den Nato-Einsatz in Jugoslawien 1999 außer Acht lassen und vergessen, dass europäische – auch deutsche – Soldaten in Afghanistan töteten und starben.

Warum Deutsche sich als Opfer des Krieges sehen

Was die Deutschen so schockierte und den Krieg in der Ukraine von allen anderen unterscheidet, ist, dass dieser Krieg betroffen macht.

Das kann kaum an den Opfern liegen. Ihr Leid ist nicht schlimmer oder weniger schlimm als das der Menschen im Syrien- oder im Irakkrieg. Die geografische Nähe zu Deutschland kann eine Rolle spielen. Aber die nun oft bemühte Erzählung, die Ukraine liege im Herzen Europas, geht an der Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft vorbei. Die Ukraine gehörte – wenngleich sie das vielleicht sollte – nie zum gefühlten Europa. Dafür hatte Russlands Propaganda schon gesorgt. Gleich hinter Polen begann für viele die Sowjetunion. Ob sie nun untergegangen war oder nicht.

Die steigenden Preise machen den Deutschen zu schaffen. Für ärmere Haushalte kann es existenziell werden. © picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka

Ist es nicht wahrscheinlicher, dass dieser Krieg die Deutschen so betroffen macht, weil sie nun betroffen sind? Jeder sieht, wie am Ende jedes Monats immer weniger Geld übrig ist. Dass Produkte nicht mehr bezahlbar oder lieferbar sind. Die rasant gestiegenen Energiekosten sind eine direkte Folge des Krieges und Haupttreiber der horrenden Inflation. So schlich sich ein Gefühl ein, das das Leid in der Ukraine bald wieder in den Hintergrund rücken ließ: Waren auf diese Weise nicht auch wir Deutschen ein wenig Opfer dieses Krieges?

Deutschland entdeckt sein Militär

Was die Zeitenwende aus deutscher Sicht also eigentlich bedeutet, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier so formuliert: Es möge wie Hohn klingen in den Ohren derer, die schon jetzt nicht über die Runden kämen, aber „diese Krise verlangt, dass wir wieder lernen, uns zu bescheiden“.

Das haben die Leute schnell verstanden. Und sie hassen es.

Die Politik hat schnell verstanden, dass sie in der Hauptsache von ihren Wählern nicht daran gemessen wird, ob Putin den Krieg nicht gewinnt oder die Ukraine ihn nicht verliert, sondern wie die Härten für möglichst viele Deutsche abgefedert werden können. Entlastungspakete als Pflaster auf dem deutschen Gemüt.

Denn ja, Deutschland ist zerrissen in diesem Konflikt, seit für alle offensichtlich wurde, dass Sicherheit und relativer Wohlstand keine Selbstverständlichkeiten sind und es auch nie waren. Der Pazifismus als Staatsraison bröckelt. Die Bundeswehr wird aufgerüstet. Dabei war sie über Jahre in der Bevölkerung als eine Art bewaffnete Hilfsorganisation wahrgenommen worden, die entweder zu Hause Sandsäcke schleppte oder in entlegenen Weltregionen den Amerikanern moralischen Beistand leistete. Nun soll sie, kaputtgespart wie sie ist, die Landesverteidigung übernehmen. Sondervermögen werden fürs Militär aufgesetzt, Rüstungskonzerne von Buhmännern zu Rettern in der Not erklärt.

Begehrt und umstritten: der deutsche „Leopard 2A4“-Kampfpanzer. © dpa/HELMUT FOHRINGER

Bei der Fußball-WM 2006 entdeckten die Deutschen ihre Flaggen wieder und im Februar 2022 ihre Waffen. So sehen das manche. So will es auch der Kreml darstellen: Deutsche Panzer töten wieder russische Soldaten.

Bei dem Gedanken kann niemandem wohl sein. Beim Gedanken an russische Panzer vor Berlin allerdings auch nicht. Die Realität ist also deutlich komplizierter. Und die lernen vor allem die jüngeren Generationen ja gerade erst kennen.

Die Gesellschaft wird ängstlicher

Wie langsam die neuen Realitäten anerkannt werden, zeigt vielleicht am besten die Tatsache, dass der frisch vereidigte Verteidigungsminister Boris Pistorius Ende Januar, elf Monate nach Beginn der Zeitenwende, erst mal nachzählen lassen musste, wie viele Panzer Deutschland überhaupt hat.

Demgegenüber steht eine Gesellschaft, die heute viel stärker von Angst geprägt ist als noch vor einem Jahr. Laut dem „Sicherheitsreport 2023“, den das Meinungsforschungsinstitut Allensbach mit dem Centrum für Strategie und Höhere Führung veröffentlicht, macht der Krieg in der Ukraine 85 Prozent der Menschen große Sorgen.

Der Krieg gegen die Ukraine bewegt die Deutschen. Selbst kämpfen für ihr Land würden viele lieber nicht. © IMAGO/Michael Gstettenbauer/IMAGO/Michael Gstettenbauer

63 Prozent befürchten, dass Deutschland in militärische Konflikte hineingezogen werden könnte. Ein Jahr zuvor hatten diese Angst nur 37 Prozent der Befragten. Was die Deutschen im Falle des Falles tun würden, ist nach einer repräsentativen Befragung des Instituts Yougov nun auch bekannt: Fast ein Viertel würde das Land verlassen.

Russland schürt diese Sorgen. Jede Drohung mit Nuklearwaffen rührt an Urängste der Deutschen, speziell in den Generationen, die vom Kalten Krieg geprägt sind. Der Rest der Welt soll in die Beobachterrolle zurückgezwungen werden. Und diejenigen in Deutschland, die die Ukraine fallen lassen – vulgo: verhandeln – wollen, spielen auf der gleichen Klaviatur. Vor dem Dritten Weltkrieg wird nun gewarnt. Deutschland müsse sich raushalten. Wer nichts macht, macht auch nichts falsch. Es sind die Überbleibsel eines moralischen Pazifismus, mit dem Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten bequem, aber auch gut gefahren ist.

Frieden ist harte Arbeit

Dass diese Gesellschaft ihn nun nicht leichtfertig über Bord wirft, ist nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts sicher ein Segen. Aber dass Passivität und Ignoranz auch ins Unglück führen können, das sickert eben doch in die Köpfe ein.

Wenn es schon keine neue Welt ist, in der wir aufgewacht sind, so sind wir doch zumindest aufgewacht. Nur gefolgt ist daraus bisher wenig. Deutschland war erpressbar geworden durch die russischen Gaslieferungen. Aber die Abhängigkeiten von Moskau hat es nur durch neue ersetzt, bezieht sein Gas nun unter anderem aus Katar.

Die wirtschaftliche Abhängigkeit von China, das mit Taiwan ebenfalls ein Nachbarland bedroht, hat 2022 auch nicht abgenommen. Sie ist sogar so hoch wie nie, das Handelsdefizit hat sich verdoppelt. Deutschland ist also auf viel mehr Importe aus China angewiesen als umgekehrt.

Eine friedliche Weltordnung ist keine Selbstverständlichkeit. Sie ist fortwährende Arbeit.

Wenn Deutschland tatsächlich in einer Zeitenwende steckt und die Welt neu wahrzunehmen beginnt, ist es Zeit für eine weitere bittere Wahrheit: Es wird nicht die letzte Zeitenwende gewesen sein. Und vollzogen ist die jetzige schon gar nicht.

Nur in Butscha, in Mariupol, in Cherson – in der ganzen Ukraine ist nichts mehr, wie es war.

Zur Startseite