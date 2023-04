Diagnose ADHS „Ich wünsche mir, dass es als Identitätsmerkmal gesehen wird“

Sie weinte Freudentränen, als sie die Diagnose ihres Leidens erhielt: „ADHS im Erwachsenenalter“. Angelina Boerger empfand große Erleichterung, als sie endlich wusste, woher dieses Gefühl kam, anders zu sein: Weniger belastbar, leichter gestresst, andererseits auch manchmal so fokussiert, dass sie alles um sich vergaß. Ursache ist ihre Aufmerksamskeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung.

Eine ADHS gilt je nach Ausprägung und Intensität als Krankheit, psychische Störung oder Auffälligkeit. Sie wurde und wird vor allem bei Kindern und Jugendlichen diagnostiziert, mehrheitlich bei Jungen. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts tritt ADHS in Deutschland bei 4,4, Prozent der Kinder und Jugendlichen auf. Sie gehört demnach „zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter“.

Zumal die betroffenen Jungen gelten schnell als schwierig. Der überkommene Begriff „Zappelphilipp-Syndrom“ lässt ahnen, was gemeint war und ist: Kinder voller Unruhe, kaum fähig, sich zu konzentrieren, auffällig in ihrem Verhalten, zu Hause, in der Kindertagesstätte, in der Schule, im Sportverein. Schnell gelten sie als Störer. Weil sie das Anecken, Auffallen und Nicht-hineinpassen von Klein auf gewohnt sind, bestätigen sie ihren Ruf immer wieder.

Angelina Boergers Buch „Kirmes im Kopf“ ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen. © Kiepenheuer & Witsch

Angelina Boerger, 31 Jahre alt, Journalistin aus Aachen, berichtet von ihrer Freude über die ADHS-Diagnose am Anfang ihres Buchs „Kirmes im Kopf“. Der Online-Händler Amazon bewirbt das Buch mit dem Hinweis „Bestseller“ in der Kategorie „Verhaltensstörungen“. Boerger möchte mit dieser Art Klischee, mit solchen Urteilen aufräumen. Auch wenn ADHS für sie und für andere manchmal nicht leicht zu ertragen ist – loswerden will sie es nicht.

Bis zu 4,96 Millionen Erwachsene könnten in Deutschland von ADHS betroffen sein

Ihre Diagnose bekam sie nach einer Schulzeit mit Auffälligkeiten, dem Abitur, einem Studium und einer Laufbahn als freie Journalistin. Die Diagnose, erstellt von einer Psychologin mit Schwerpunkt ADHS bei Erwachsenen, erklärte endlich ihr Gefühl, anders als andere zu funktionieren, manchmal weniger belastbar zu wirken.

„Das hier ist der Beweis“, schreibt sie über den Moment, in dem sie die Diagnose bekommt, „es ist eine Genugtuung, eine Chance, eine Aufgabe, die Antwort auf viele deiner Fragen“.

Eine ihrer selbstgestellten Aufgaben war das Schreiben ihres Buches. Denn ADHS im Erwachsenenalter ist ein Phänomen, über das wenig gesprochen wird.

Wie unterschätzt das Phänomen ist, zeigt ausgerechnet die Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums zum Thema. Hinweise auf ADHS bei Erwachsenen gibt es erst im verlinkten „Infoportal ADHS“. Demzufolge sind 2,5 bis 4,7 Prozent der Erwachsenen von der Aufmerksamkeitsstörung und damit einhergehenden Phänomenen wie emotionaler Unruhe und Instabilität betroffen. Bei 84,3 Millionen Menschen in diesem Land hätten also bis zu 4,96 Millionen Menschen mit ADHS zu tun.

Beim Interview in Berlin wirkt Angelina Boerger, als habe sie die Begleiterscheinungen von ADHS bestens im Griff. Sie ist pünktlich, wirkt perfekt vorbereitet und offen für ein Gespräch über ihr Innenleben.

Angelina Boerger, 31, ist seit ihrer Kindheit von ADHS betroffen. © Birgit von Bally für den Tagesspiegel

Frau Boerger, wie beeinflusst ADHS Ihren Alltag?

Es ist permanent da, es wird ja nicht an und ausgeschaltet. Alles rund um Selbstmanagement, Zeit, Struktur, Ordnung. Es kann sein, dass ich denke: Ich hab massig Zeit, ich bekomme alles hin – und komme trotzdem zu spät. Auf einmal sind drei Stunden um, ich habe mich in irgendwelchen Details verloren.

Plötzlich sind acht Stunden rum. Du hast nicht gegessen. Du warst nicht auf dem Klo, es ist dunkel, dein Energielevel fällt von hundert auf null. Angelina Boerger, ADHS-Betroffene

Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?

Zum Beispiel durch Prokrastination. Das ist etwas anderes als Aufschieberitis. Prokrastination hat einen fast schon krankhaften Charakter. Es kann negative Konsequenzen haben – und trotzdem macht man es. Dadurch ist man oft sauer auf sich selbst. Man fragt sich: Wie kannst du nur so blöd sein? Auf der anderen Seite: der Hyper-Fokus. Ein krasser Fokus auf eine Sache. Manchmal spricht man in dem Zusammenhang von „Superkraft“. Sie hat Schattenseiten.

Erklären Sie es bitte.

Du hast diesen Tunnelblick, bist völlig konzentriert. Plötzlich sind acht Stunden rum. Du hast nicht gegessen. Du warst nicht auf dem Klo, es ist dunkel, dein Energielevel fällt von hundert auf null. Das kann bei der Arbeit passieren, aber genauso auch, wenn ich ein Regal in der Abstellkammer aufräume.

Aber: Wenn Sie so fokussiert sind, dann auch auf Ihre Arbeit, das Schreiben zum Beispiel?

Bei mir ist es eine Arbeitssucht. Ich würde 24/7 arbeiten, wenn ich es könnte – weil ich so auf dieses Thema ADHS fokussiert bin. Weil ich immer mehr dazulernen will. Weil ich sehe: Das könnte jemandem helfen. Wie sieht die Wissenschaft das? Ich hab dann nichts anderes im Kopf.

Eine medizinische These ist, dass vier wichtige Botenstoffe im Gehirn von Menschen mit ADHS in geringerem Maß als bei anderen vorhanden sind – oder schneller abgebaut werden. Das hat Folgen für die Aufmerksamkeit, den Umgang mit Stress, die Impulskontrolle. Eine weitere These besagt, dass eine Art Filtersystem im Gehirn von ADHSlern durchlässiger ist als bei anderen Menschen. Sie haben eine ungefilterte Rundum-Aufmerksamkeit – und sind schneller gestresst.

Gibt es eine Begleiterscheinung, die Sie selbst mehr nervt als alles andere?

Die Außenwirkung: Kommt ständig zu spät. Dinge sind ihr nicht wichtig. Ist unaufmerksam anderen Menschen gegenüber. Das ist so gemein. Ich will niemanden verletzen. Zerdenke alles. Jede Emotion. Und am Ende kommt es trotzdem so. Das ist frustrierend.

Sehen Sie ADHS als psychische Störung?

Es gibt Menschen, die sprechen von einer Entwicklungsstörung. Oder von einer Verhaltensstörung – was es definitiv nicht ist. Dieser Krankheitsbegriff kommt immer wieder auf. Er wird in der Community abgelehnt, schon weil „Krankheit“ suggeriert, dass ADHS „heilbar“ wäre. Aber es ist eine Störung im Hirnstoffwechsel, wenn man es ganz biochemisch sehen möchte. Es gibt auch dieses soziologische Konzept, wie wir darauf schauen, dieses Defizitäre. Und „Leiden“ – das impliziert: Es wäre doch so gut, wenn wir es loswerden könnten! Natürlich gibt es Leidensdruck. Das kann man nicht kleinreden. Aber die Frage ist: Wie viel Anteil hat das System, in dem wir leben? Die Gesellschaft. Die Menschen, die auf ADHS blicken – und sagen: Das ist nicht normal, das ist krankhaft, das ist nicht in Ordnung. Ein Riesenfaktor!

Wie gegen den Begriff der „Krankheit“ (auch das Bundesgesundheitsministerium definiert ADHS als solche) wendet sich Angelina Boerger auch gegen den der „psychischen Störung“. Sie wünscht sich, dass ADHS als Identitätsmerkmal gesehen wird.

Zu den Eigenarten des Phänomens gehört: Wenn ADHSler von etwas fasziniert sind oder sich auf etwas konzentrieren wollen, ist ihre Fokussierung kaum zu erschüttern. Angelina Boerger hat aus dem, was sie lange als Not empfunden hat, eine Tugend gemacht. Sie informiert auf den unterschiedlichsten Kanälen über ihr Thema, von Instagram bis Youtube. In ihrem Buch stellt sie die These auf, die juristisch-medizinische Definition von „Krankheit“ treffe auf ADHS nicht zu. Denn eine Krankheit sei „heilbar“.

ADHS aber ist nicht „heilbar“. Es ist möglich, durch bestimmte Medikamente die Konzentrationsfähigkeit von Kindern an die ihrer Mitschüler anzugleichen. Weil ADHS bei manchen auch mit Schwierigkeiten bei der emotionalen Selbstregulierung einhergeht, können Psychotherapien helfen.

Was ist für den, der ADHS hat, das Gefährliche?

Es zu haben und nicht diagnostiziert zu sein. Und wenn man die Diagnose hat – und Leidensdruck -, aber keine Hilfe bekommt. Das kann verschiedene Gründe haben, zum Beispiel, dass die Eltern das nicht wollen.

Die Zahlen der Suizidversuche sind sehr hoch bei Menschen mit ADHS. Angelina Boerger, Betroffene

Warum das?

Weil sie die Stigmatisierung fürchten. Ich kenne Fälle, da wurde ADHS beim Kind ignoriert. Bis das Kind in eine Krise geriet.

Was gehört noch zu den Gefahren?

Es gibt diese Zahlen, Schätzungen. Zum Beispiel, dass Menschen mit ADHS zwischen elf und dreizehn Jahren weniger Lebenszeit zu erwarten haben. Durch unterschiedliche Dinge, angefangen bei Unfällen, wegen krassen Fahrverhaltens, Abdriften der Aufmerksamkeit „ich schaff‘ die Ampel noch“... Aber auch dadurch, dass Menschen einfach psychisch und körperlich leiden. Die Zahlen der Suizidversuche sind sehr hoch bei Menschen mit ADHS.

Die Internetseite „Ratgeber ADHS“ listet von Schlafstörungen über das Borderline-Syndrom bis hin zu Depressionen viele Begleitphänomene und -erkrankungen auf, die sich auf die Lebensqualität ebenso auswirken wie auf die Lebenserwartung. Wer sich in diese Liste vertieft, versteht sehr schnell, wie wichtig die Diagnose ist. Damit man sich helfen lassen kann.

Die Multioptionsgesellschaft, in der wir leben, kann einen auch überfordern. Und lähmen. Angelina Boerger, ADHS-Betroffene

Wie müsste eine Gesellschaft aussehen, in der man mit ADHS keine Probleme hat?

Ich glaube, es geht um Teilhabe. Um das Mitgestalten-Können. Es ist so paradox: Wir haben so viele Freiheiten. Wir sind reicher denn je, werden älter, sind gesünder. Aber auf der anderen Seite herrscht ein großer Leistungsdruck, durch dieses Multioptionale. Man fühlt sich so erschlagen von allem.

Wie meinen Sie das?

Die Multioptionsgesellschaft, in der wir leben, mit ihren vielen Möglichkeiten, kann einen auch überfordern. Und lähmen. Man fragt sich bei jeder Entscheidung: Passt das jetzt zu mir? Ist das falsch? Wohin mit mir? Wir sind freier denn je. Gleichzeitig wird alles bewertet. Man hat am Ende doch nur eine Möglichkeit. Es gibt nur dieses eine Schema. Wenn du da nicht reinpasst, dann hast du verloren. Außer du hast genug Kraft, dich da rauszukämpfen und zu sagen: Ich schwimme jetzt gegen den Strom. Ich würde mir einfach mehr Akzeptanz wünschen. Die Basis dafür ist: Wissen. Wir müssen die Komplexität hinter ADHS verstehen.

Was denken Sie über ADHS-Medikamente?

Ich nehme regelmäßig ein Stimulans, ein Amphetamin-Derivat. Damit komme ich gut zurecht.

Besteht nicht die Gefahr, gerade Kindern, dass die sich daran gewöhnen, gegen ein scheinbares Defizit eine Lösung in Tablettenform zu nehmen?

Ich finde, dass wir uns fragen müssen: Warum muss ein Mensch etwas nehmen, um mitzuhalten? Wieso muss jeder das Gleiche leisten? Das andere ist die chemische Ebene. Da gibt es keine Abhängigkeit. Die Wirkstoffe werden über den Tag verteilt ausgeschüttet. Sie sind am Ende des Tages abgebaut. In diesem Sinn gibt es keine Abhängigkeit wie von anderen Substanzen.

Kann man sich mit ADHS selbst so managen, so mit sich umgehen, dass man ohne Medikamente auskommt?

Würde man einen Diabetiker fragen, ob er ohne Insulin auskommt? Es geht darum, dass im Hirn etwas Biochemisches anders funktioniert. Das gleichen die Stimulantien aus. Wo ist das Problem?

Finden Sie selbst Ihr Denken, Ihr Empfinden anstrengend?

Ganz selten. Eher im Gegenteil. Ich liebe meinen Kopf. Kirmes halt. Wer geht nicht gern auf die Kirmes?