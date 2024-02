Diagnose Alzheimer Wie Familien Gewissheit und Hilfe bekommen

Wann genau die Krankheit ihre ersten Vorboten schickte, kann ich nicht mehr genau sagen. Vor sechs Jahren wird es ungefähr gewesen sein. Über einen „heißen Kopf“ bei den Bridge-Partien mit ihren Freundinnen hatte unsere Mutter geklagt, was meine Schwester und mich schmunzeln ließ. Ernster nahmen wir, dass ihre Partnerinnen sie öfters rügten für ihr Spiel, weil ihr sonderbare, nicht nachvollziehbare Fehler unterliefen.

In den folgenden Monaten verlegte sie öfter das Handy, vergaß einen Termin. Ganz ungewöhnlich für diesen ordentlichen, fast akribischen Menschen. Waren das die üblichen Alterserscheinungen? Als sie aber einem Markierungsstein die Schuld dafür gab, dass sie eine Beule in den Wagen gefahren hatte, dies aber halb so schlimm sei, merkten wir auf. Denn sie war eine vorsichtige Fahrerin, die den Wagen seit Jahrzehnten unfallfrei steuerte und den kleinsten Steinschlagkratzer unverzüglich nachlackieren ließ.