Die erste Liebe Einfach so sein, wie man ist

Was soll das denn für ein erstes Date sein? Sie sitzen nebeneinander in der U-Bahn, zwei Masken im Gesicht und dahinter zwei Fragezeichen: Wer bist du? Carla ist in Hektik, sie muss ihre Uni-Bewerbung pünktlich abgeben und in einer Woche geht es rüber in die USA – eigentlich hat sie gar keine Zeit für gar nichts. Jannes hockt neben ihr und liest erst mal ihre Bewerbungsunterlagen.

Zuerst begegnen sie sich in einer Dating-App, wo sonst? Im Fragebogen soll man sagen: „Das habe ich viel zu spät gelernt“. Jannes Antwort gefällt ihr: „ein Bier mit dem Feuerzeug öffnen“. Sie mustert sein Foto – Jeans, Sneaker, Perlenkette, der Jungsstyle ihrer Schule – und ist sich unsicher: Ist das einer dieser Langweiler oder doch ein lustiger Typ?

Sie schreibt ihm noch rechtzeitig zurück: „Das mit der Bierflasche kann ich noch nicht.“ Seine Antwort liegt nahe, doch bis sie sich treffen, damit er es ihr zeigen kann, schleppt sich die Chatterei dahin, sie ist im Urlaub, er wird krank, fast erlischt die Konversation, als sie plötzlich fragt: „Hast du Lust auf einen spontanen Ausflug?“

Trinken wir am Späti noch ein Bier? Carla zu Jannes

Es ist ein Ausflug mit der U-Bahn von Prenzlauer Berg zur Universität der Künste, vorher schnell zum Copy-Shop, um alles auszudrucken, es ist eher stressig. Als sie in der U-Bahn sitzen, plaudert Carla drauflos. „Ich hab das Gespräch geführt, weil ich so hibbelig war wegen der Bewerbung“, erinnert sie sich. Ihr Gedanke: Oh Gott, meine Zukunft steht vor der Tür. Jannes hört sich alles bedächtig an, fragt nach, erzählt dann selbst. Sie reden über Freundschaften, Musik und ihre Pläne, bis hinter ihren Masken öfter ein Lächeln zu erahnen ist. Bei der Rückfahrt fragt Carla: „Trinken wir am Späti noch ein Bier?“

Jannes und Carla sitzen Arm in Arm im Abendlicht auf einer Kneipencouch in Prenzlauer Berg. Sie trinkt eine Cola ohne Zucker, er einen Ginger Ale. Carla kommt gerade vom Bewerbungsgespräch für einen Nebenjob beim Theater, Jannes muss gleich noch was über die Anatomie von Füßen lernen. „Wir schreiben morgen eine Arbeit“, sagt der Auszubildende zum Radiologieassistenten. „Ich muss ihn abfragen, deshalb trinke ich jetzt auch keinen Wein“, lacht Carla. Sie sind beide ziemlich vernünftig. Beim Reden achten sie aufeinander, auch darauf, sich nicht zu unterbrechen.

Sie sind hübsch – er mit verstrubbelten Haaren, sie mit einem offenen Lächeln. Carla ist gerade 20 geworden, wohnt hier um die Ecke bei ihren Eltern. Jannes ist 19, lebt zwei Häuser weiter bei seinen Eltern. „Es ist das erste Mal, dass ich so richtig verliebt bin“, sagt er und strahlt zu ihr rüber. Das erste Date in der U-Bahn ist jetzt fünf Monate her. In drei Wochen ziehen sie zusammen.

Ich vergesse völlig die Zeit, wenn sie da ist. Jannes über Carla

Die erste Liebe – wie soll man sie mit Worten einfangen? „Ich vergesse völlig die Zeit, wenn sie da ist“, sagt Jannes. „Wir schlafen jede Nacht beieinander“, sagt Carla. Sie haben gemerkt, dass es das wirklich gibt: dieses innere Kribbeln, Flugzeuge im Bauch. „Ich kann mich einfach treiben lassen und so sein, wie ich bin“, sagt Jannes. „Es ist das Beste, was ich bisher gefühlt hab.“ Ist es nicht genau das, was einen erwachsen macht?

Den Späti-Verkäufer kennen sie schon. Sie sind zwei Kinder vom Kollwitzplatz, nebenan hat er den Ball gegen Zäune gedonnert, sie hat auch Fußball gespielt, er später Tennis. Es ist ihr Kiez von Geburt an; anders als viele ihrer Freundinnen und Freunde zieht es sie nach dem Abi nicht in die Welt. Sie finden ihr Glück auf der Späti-Bank, bei einem Bier und einem Lächeln füreinander. „Ihr seht toll zusammen aus“, lacht der Bier-Verkäufer sie an. Und hey, so fühlen sie sich auch.

Ins Herz: Die Liebeskolumne des Tagesspiegel © Illustration: Tagesspiegel/Felix Möller

Es wird dunkel am Späti. Jannes muss los, seine Eltern rufen an: Morgen ist dein erster Ausbildungstag, Junge! Sie weiß jetzt, wie ein Bier aufgeht. Er weiß nicht, was jetzt die richtigen Worte sind. Jannes denkt an seinen ersten Ausbildungstag; es wäre vernünftig zu gehen, stattdessen hört er sich sagen: „Eigentlich würde ich dich jetzt gern küssen.“ Carla schaut ihn an: „Jetzt, wo du es gesagt hast, wär es ja komisch, wenn nicht, oder?“ Der Kuss wird ein Versprechen, sich noch einmal zu sehen, bevor sie eine Woche später nach Amerika aufbricht. Es wird gleich der nächste Tag.

Sie spielen Karten, hören Musik und lesen sich Romane vor

Was sie gern zusammen machen? Sie spielen Karten, am liebsten Cambio, ein kniffliges Ablegespiel. Sie quatschen über ihre Gefühle, „er kann sehr tiefsinnig sein“, sagt Carla. Sie lesen sich gegenseitig Romane vor, hören zusammen Indierock – in Berlin gibt’s kaum noch Clubs dafür, ihnen reicht die Box auf dem Bett. In ihrem ersten Urlaub zelten sie an die Ostsee, es regnet oft, eine der beiden Isomatten hat ein Loch. Also verbringen sie acht Tage die meiste Zeit auf einer Matratze. „Es war eng, aber es gab nie Streit“, sagt Carla. „Es gibt nichts Schöneres“, sagt Jannes.

Sein Humor versteckt sich etwas wie die Augen hinter seinen Haaren. Beides blitzt öfter auf. Wenn sie erzählt, dass sie gestern vier Stühle gekauft haben für ihre Wohnung, fügt er an: „Einen Kühlschrank bräuchten wir wohl noch.“ Ihr neues Zuhause ist noch leer, aber sie wünschen sich darin sowieso erst nur eine Matratze. „Im Herbst sitzen wir dann mit Decken auf dem Balkon.“ Berlin-Romantik.

Eine Dreiviertelstunde Knutschen im Hausflur

In der einen Woche, bevor sie in die USA abdüst, sehen sie sich vier Mal. Beim zweiten Mal knutschten sie eine halbe Stunde im Hausflur ihrer Eltern, beim dritten Mal eine Dreiviertelstunde im Hausflur seiner Eltern. Beim vierten Mal nimmt er sie mit hoch, stellt sie kurz seinen Eltern vor, dann verschwinden sie in seinem Zimmer – Musik hören, Karten spielen, sich angucken am Anfang, miteinander von der Zukunft träumen. Und die Frage stellen: „Willst Du heute Nacht hier schlafen?“ Eigentlich hat sie gar nichts dabei dafür, aber sie überlegt nur eine Sekunde.

Die Liebeskolumne „Ins Herz“ Sie knallt oft plötzlich ins Leben rein und schleicht sich manchmal so leise wie schmerzhaft davon: die Liebe. In der Tagesspiegel-Kolumne „Ins Herz“ erzählen wir jede Woche schöne und traurige, verrückte und vertrackte, rührende und berührende Liebesgeschichten. Wie finden Menschen zueinander und was wird dann daraus? Wollen Sie auch Ihre Geschichte erzählen? Dann schreiben Sie uns an liebe@tagesspiegel.de. Danke!

Als sie in Amerika ist, schreiben sie sich jeden Tag, er holt sie bei ihrer Ankunft ab. Dann hört sie von einer Wohnung, die im Hinterhaus untervermietet wird – da kennen sich beide erst drei Monate. Beim Morgenkaffee auf dem Balkon sagt ihre Mutter zu Carla: „Zieh da doch mit Jannes ein.“ Nachmittags trifft sie ihn und meint nur halb im Scherz: „Du, meine Mutter sagt, wir sollen zusammenziehen.“ Er überlegt nur eine Sekunde.

Carla hat viele Freundeskreise und schon zwei längere Beziehungen hinter sich. Beim ersten Jungen musste sie um seine Aufmerksamkeit betteln, mit dem zweiten schrie sie sich öfter an. Jannes hatte auch schon fast eine Freundin, aber sie hatte gesundheitliche Probleme und wollte ihn nicht damit belasten. Erst hat ihn das traurig gemacht, jetzt ist er irgendwie dankbar dafür.

Sein Freundeskreis besteht aus ein paar Kumpels und einer engen Familienbande – sein 16-jähriger Bruder trauert jetzt schon über Jannes’ Auszug. Carla dagegen flipperte immer schon in der Gegend rum, sie hat drei Geschwister, die Eltern arbeiten viel – „seit ich 15 bin, bin ich eigentlich vor allem draußen“. Er ist der Ruhige, sie die Lebhafte. Zusammen leben sie ganz in Ruhe auf.

Jannes und Carla. Sie sind jung und vernünftig, wagemutig und entspannt, im Kiez verwurzelt und im Aufbruch. Vor allen Dingen sind sie richtig dolle ineinander verliebt – wie damals am Späti vor gerade erst fünf Monaten. Wenn sie einmal schlechte Laune hat, poltert sie launisch los, kriegt sich aber schnell wieder ein. Er wird in solchen Momenten ruhiger, zieht sich in sich zurück, das kann schon mal dauern. „Aber wir finden immer einen Weg“, sagt er und sie lächeln sanft einander an wie ein weises Ehepaar.

Nach dem Gespräch treten sie Hand in Hand aus der Kneipe in Prenzlauer Berg, küssen sich auf den Mund. Dann fragt Carla: „Wollen wir jetzt zu dir gehen oder zu mir?“ Jannes lächelt: „Mal sehen, das machen wir gleich spontan.“

Zur Startseite