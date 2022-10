Die erste Liebe Kann man wieder zu ihr zurück?

Wie blöd ist das denn gelaufen? Auf der Rockparty in der Gartenanlage legt die Band gleich richtig los, Michael will noch Getränke holen für die Runde, da meldet sich Annerose: „Ich komm mit dir mit. Muss noch zur Telefonzelle.“ Annerose ist mit einem Kumpel aus dem Jugendzentrum hier, sie ist groß, schlank, brünette Haare, explosives Wesen.

Die Gruppe genießt das junge Leben im Grünen: Livemusik und Alkohol, die Kumpels und ein paar Mädels – was will man mehr als 16-Jähriger? Michael, schon immer ein offener Typ, ist auch gern frech. „Du willst telefonieren gehen?“, ruft er Annerose zu. „Dann kannst du ja die Getränke für uns holen.“ Sie steht auf, er bleibt sitzen. Seine Kumpels schlagen die Hände überm Kopf zusammen: Junge, bist du so schwer von Begriff?

Vielleicht vergeht die erste Liebe nie. Oft scheitert sie nach ein paar Jahren, wenn der Gedanke unter die erste gemeinsame Bettdecke kriecht: Ist jetzt mein Leben vorgezeichnet? Haben wir wirklich die gleichen Träume, die gleiche Art?