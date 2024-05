Die Scham der Single-Frau „Die hat wohl keinen abbekommen“

Seitdem ich mich für die Liebe interessiere, möchte ich verliebt sein. Glücklich verliebt, versteht sich. So eine Zweierbeziehung mit allem Drum und Dran. Mit achtzehn befand ich mich in einer Beziehung, die ich rückblickend als meine erste richtige Partnerschaft bezeichnen würde.

Wir meisterten ein paar Hürden, wir machten unseren Schulabschluss, wir zogen gemeinsam in dieselbe Stadt und deshalb zusammen. Wir hosteten Spieleabende mit anderen Pärchen und fuhren in den Urlaub. Als die Partnerschaft nach fünf Jahren zu bröckeln begann, rutschten wir in eine ungesunde On-off-Beziehung.

Je mehr ich on sein wollte, desto mehr ging er off beziehungsweise fremd. Von Liebeskummer gebrochen und mit acht Kilo weniger auf den Rippen saß ich mit meiner Mutter im Auto, als ich den Satz sagte, für den ich mich bislang mit am meisten in meinem Leben schäme und der Mama nach wie vor zum Weinen bringt: „Ich bin lieber unglücklich mit ihm zusammen als glücklich ohne ihn.“ Ich wollte auf keinen Fall in diese Lücke zurück.

Schlechter Wein in dunklen Bars

Genau so bewertete ich das Singledasein. Als eine Lücke. Single war man nur zwischendurch, auf dem Weg von A nach B musste man ein paar Meter alleine gehen, Tränen trocknen, mit Freundinnen schlechten Wein in dunklen Bars trinken, um am Tresen nahtlos vom Nächsten angesprochen zu werden. Ich hatte komplett vergessen, wie es sich anfühlte, frei zu sein.

Die Autorin © privat Anika Landsteiner wurde 1987 geboren und arbeitet als Journalistin. Ihr Fokus liegt auf gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten, Feminismus und Popkultur. In ihrem Podcast „Hello, lovers!“ spricht sie mit der Paartherapeutin Dr. Sharon Brehm darüber, wie gleichberechtigte Liebe funktionieren kann.

Frei von Herzschmerz, Kummer, ja sogar frei davon, verliebt zu sein. Mir war es so miserabel ergangen in den letzten Monaten dieser Beziehung, dass ich vollkommen vergessen hatte, ein Recht auf Heilung zu haben.

Nicht die nächste Beziehung wie ein Pflaster auf die alte zu pappen, sondern ein Recht darauf zu haben, gesund zu werden. Ich musste verstehen, dass Alleinsein keine Bestrafung war, sondern eine selbstbestimmte Befreiung sein durfte.

Ein Neusortieren, ein Zu-sich-Kommen. Wenn überhaupt verlieben, dann doch erst mal in mich selbst! Ich wollte mich nicht als unvollständiges Mängelwesen sehen. Aber warum fühlte ich mich überhaupt so? Und warum dauerte es so viele Jahre, bis ich die tief sitzende Scham über den eigenen Singlestatus abbauen konnte?

Weil Alleinsein verpönt ist und die Welt den Paaren gehört sowie der heteronormativen Kernfamilie – ein Modell, das darauf ausgelegt ist, dass sich alle schämen, die Single und kinderlos sind. Weil sie’s einfach nicht geschafft haben, jemanden abzubekommen und sich zu reproduzieren – und damit an der Normvorstellung der Gesellschaft gescheitert sind.

Die perfekte Familie: Mann, Frau, Kind

Schade! Mann, Frau, Kind – die heilige Dreifaltigkeit der Leistungsgesellschaft Die Nuklearfamilie, auch Zwei-Generationen-Kernfamilie genannt, besteht aus Mutter, Vater, Kind(ern), also einer heterosexuellen Beziehung, aus der Nachwuchs hervorgeht. In den 1950ern entwickelte sie sich in westlichen Kulturen zum Standardmodell unter den Beziehungsformen, auch wenn es verschiedene Theorien gibt, die besagen, dass diese Familienkonstellation bereits seit dem 13 .Jahrhundert in England vorrangig arrangiert wurde.

Populär wurde das Modell aufgrund des industriellen Aufschwungs und der damit geschaffenen Arbeitsplätze für Männer, die auf den ersten Blick von diesem Modell profitierten – weil sie einen bezahlten Job hatten, während sich zu Hause die Ehefrau umsonst um Haushalt und Kinderbetreuung kümmerte, um ihnen den Rücken frei zu halten.

Frauen, die einer Erwerbstätigkeit nachgingen, wurden hingegen so schlecht bezahlt, dass sie ganz automatisch in die Rolle der zu Hause bleibenden Person, schließlich Mutter, gedrängt wurden. Das heißt nicht, dass es damals und heute keine Menschen gab und gibt, die unbezahlte Care-Arbeit verrichten und damit glücklich sind.

Es heißt, dass Frauen aufgrund der schlechten Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt gar keine Wahl gelassen wurde. Sie lebten in ökonomischer Abhängigkeit von ihren Ehemännern.

Dieser Text ist ein Auszug aus Anika Landsteiners neuem Buch „Sorry not sorry. Über weibliche Scham“ (Rowohlt Verlag, 256 Seiten, 20 Euro). © Rowohlt Taschenbuch

Bis zum Gleichberechtigungsgesetz im Jahr 1958 war es Ehefrauen in Deutschland sowieso nur bedingt möglich, einem eigenen Beruf nachzugehen. Er durfte nämlich die Care-Arbeit nicht gefährden, und der Ehemann konnte den Dienstvertrag jederzeit über ihren Kopf hinweg kündigen. Frauen wurden also systematisch in eine finanzielle Abhängigkeit von ihrem Mann gedrängt, weil die Kinderbetreuung, der Haushalt und die Pflege bedürftiger Familienmitglieder nicht bezahlt wurden und nach wie vor nicht werden.

Das Spektrum der Care-Arbeit dient als unsichtbares Rückgrat, damit die tief im Kapitalismus verankerte Lohnarbeit überhaupt funktionieren kann – aber eben nur, weil die restliche Arbeit in den privaten Bereich geschoben wird. Bis heute greift in Deutschland für Ehepaare das Ehegattensplitting, welches steuerliche Vorteile bringt, sofern die Höhe der Gehälter der Ehepartner*innen weit auseinanderliegt. Im besten Fall arbeitet eine Person gar nicht.

18 Prozent beträgt der Gender-Pay-Gap aktuell

Frauen verdienen aufgrund des Gender-Pay-Gaps noch immer schlechter als Männer, nämlich, um genau zu sein, durchschnittlich 18 Prozent weniger. In der Kunst- und Kulturbranche liegt er bei stolzen 30 Prozent. Auch wenn von staatlicher Seite aus immer wieder Maßnahmen angekündigt werden, die finanzielle Kluft zwischen den Geschlechtern zu schließen, zeigt er durch die Befürwortung der Kernfamilie deutlich auf, dass es diese Konstellation ist, die er unterstützt.

Die gesellschaftlichen Strukturen sind auf Partnerschaften ausgelegt: Kinderlose Singles zahlen hierzulande so viel Steuern wie kaum woanders in Europa, nämlich beinahe die Hälfte des Einkommens. Im Supermarkt geben Alleinstehende mehr Geld aus, weil Großpackungen und XXL-Angebote auf Beziehungen und Familien ausgerichtet sind. In 23 von 80 deutschen Städten müssen Singles für die Kaltmiete mindestens ein Viertel ihres Nettoeinkommens ausgeben – mit einer Höchstbelastung von 42 Prozent für Münchner*innen.

Und auch wer alleine verreist, bezahlt in vielen Hotels für das Einzelzimmer fast genauso viel wie fürs Doppelzimmer, nur ist der Grundriss wesentlich kleiner und weckt mit dem schmalen Bett entlang der Wand Erinnerungen ans Schullandheim. Gerechtfertigt wird das Narrativ der Kernfamilie und der damit verbundenen Care-Arbeit, indem Frauen suggeriert wird, der Wert ihrer Tätigkeiten sei unbezahlbar und ihr Lebensglück liege einzig in dieser Erfüllung.

Wer sich dem nicht fügt – alleinstehende und kinderlose Frauen – , setzt sich gemeinen und zutiefst beschämenden Zuschreibungen wie der der alten Jungfer aus: Eine ältere unverheiratete Frau hat „keinen abbekommen“. Ganz wichtig ist die Passivität, die in der Bewertung steckt. Sie lässt gar nicht den Raum der Möglichkeit, die betreffende Frau habe sich eventuell bewusst gegen einen 72 Partner entschieden.

Das Stigma der „alten Jungfer“

Die Psychologin Katherine R. Allen hat herausgefunden, dass Frauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts geboren wurden, oftmals ledig und kinderlos geblieben sind, weil sie sich ihr ganzes Leben lang um Familienmitglieder, oftmals pflegebedürftige Eltern, gekümmert haben.

Das muss man gesellschaftlich erst einmal schaffen: Frauen unbezahlt Care-Arbeit tätigen lassen, die sie so einschränkt, dass sie kein anderes Leben führen können, und sie später mit ekelhaften Zuschreibungen wie „alte Jungfer“ beschämen, damit junge Frauen abgeschreckt werden und das Singledasein stigmatisiert wird.

50 Prozent der Deutschen zwischen 18 und 29 Jahre sind Single

So wurde ein Spannungsverhältnis geschaffen, in dem sich Frauen konstant befinden und nichts richtig machen können. Konträr dazu arbeiten sich immer mehr Menschen aus dem Tabu des Alleinseins heraus, um Wahlmöglichkeiten für sich selbst zu schaffen. In Deutschland waren im Jahr 2021 42,5 Prozent aller Frauen und 57,5 Prozent aller Männer bis 49 Jahre Single.

Diese Zahlen schließen allerdings alle ledigen Menschen ein, die alleine wohnen, obwohl ein Singlehaushalt nicht automatisch bedeutet, mit niemandem zusammen zu sein. Jede zweite Person zwischen 18 und 29 in Deutschland ist Single. Jeder fünfte Single ist es auf lange Zeit, also zehn Jahre aufwärts.

Läuft das Modell Kernfamilie aus?

Weltweit kann man seit Jahren einen Anstieg der Singles in Industriestaaten beobachten. Warum das so ist, schlussfolgerte Psychologieprofessorin Bella DePaulo in Psychology Today: „Wenn ( … ) immer mehr Frauen bis mindestens Ende 40 ledig bleiben, wenn die Menschen, die heiraten, immer später im Leben heiraten und wenn mehr Menschen, die heiraten, sich scheiden lassen, wird die Gesamtbevölkerung der Erwachsenen im Laufe der Zeit weniger Menschen umfassen, die verheiratet sind, und mehr, die es nicht sind.“

Könnte man also sagen, das Modell der heterosexuellen Ehe mitsamt der Kernfamilie läuft aus? Sicherlich wird es noch lange bestehen bleiben, aber vielleicht entwickelt es sich hin zu einer Option unter vielen? Auch wenn der aktuelle Zeitgeist gesellschaftliche Umbrüche in einer Schnelligkeit hervorruft, die schwindelig macht, sind mitgegebene Überzeugungen über Generationen hinweg nicht zu unterschätzen.

Viele Singles – egal ob glücklich oder unglücklich mit dem Status quo – leiden darunter, ihr aktuelles Lebensmodell ständig rechtfertigen oder gut gemeinte Ratschläge abfedern zu müssen. Die Scham, alleine zu sein, sitzt tief. Dazu kommt, dass viele Männer an alten Rollenbildern festhalten und sich von der Emanzipation bedroht fühlen. Es heißt nicht ohne Grund: It’s a man’s world.

Singlemänner werden bewundert, Singlefrauen bemitleidet. Das hat zur Folge, dass sehr viele von ihnen darunter leiden, ständig nach ihrem Beziehungsstatus gefragt, zu Rechtfertigungen gedrängt oder für den Status quo regelrecht beschämt zu werden. Dafür gibt es eine Bezeichnung: Single-Shaming. Die negative Beurteilung einer Person, die alleinstehend ist und damit – auch als Unverheiratete – den gesellschaftlichen Erwartungen nicht entspricht.