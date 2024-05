Die Stars, die Musik und die Frauen Was 200 Insider über die Musikindustrie erzählen

Vor knapp einem Jahr haben die beiden Investigativjournalisten Daniel Drepper und Lena Kampf in einem Rechercheteam als Erstes über gewaltige Vorwürfe von Frauen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann berichtet. Nun haben sie das Buch „Row Zero – Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie“ veröffentlicht. Und lassen darin tief ins Innere der Branche blicken.