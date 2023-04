Die Tücken des gemeinsamen Mietvertrags Mein Ex-Mitbewohner hat mich jahrelang erpresst

Es fing alles so gut an. 2010 war ich Student, 22 Jahre alt und Berlin noch eine einigermaßen günstige Stadt. Mein bester Freund und ich fanden eine stark heruntergekommene Dreizimmerwohnung in Kreuzberg, die monatlich nur knapp 700 Euro kostete. Wir renovierten sie und genossen für ein paar Jahre ein schönes WG-Leben mit den Menschen, an die wir das dritte Zimmer vermieteten.