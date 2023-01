Tagesspiegel Plus Drohnenexpertin Ulrike Franke im Interview : „Wir haben in Deutschland alles Militärische in die Schmuddelecke gedrängt“

Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Franke spricht im Interview über militärischen Nachholbedarf, die Auswirkungen des Tötens aus der Ferne und den Vorwurf der Kriegstreiberei.