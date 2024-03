Ehemaliger Boeing-Manager und Whistleblower tot Bruder von John Barnett gibt Konzern die Schuld an dessen Tod

John Barnett, langjähriger Qualitätsmanager bei Boeing, wurde tot aufgefunden. Immer wieder hat Barnett seinen ehemaligen Arbeitgeber, dessen Maschinen zuletzt mit zahlreichen Pannen zu kämpfen hatten, wegen Produktionsproblemen öffentlich kritisiert. Das berichtet der Spiegel.

Der 62-Jährige soll sich selbst getötet haben. Das bestätigte der BBC zufolge das Charleston County Coroner’s Office in South Carolina. Die Polizei ermittle.

Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111.

Der Anwalt von Barnett, Brian Knowles, sprach davon, dass sich sein Mandant inmitten einer Befragung in einem Whistleblower-Prozess in Charleston befand, der in Zusammenhang mit der Produktion des Boeing 787 Dreamliners steht. Hotelpersonal habe seinen Leichnam gefunden, nachdem er nicht zu einem Gerichtstermin erschien.

Aus Sicht seiner Familie hätte Barnett zuletzt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und Angstzuständen gelitten, heißt es in einem Statement. Der Bruder des Verstorbenen, Rodney Barnett, erklärte der Nachrichtenagentur AP, dass diese durch das „feindselige Arbeitsumfeld bei Boeing“ ausgelöst wurden, „was unserer Meinung nach zu seinem Tod führte“.

Dessen Aussagen zufolge würde Boeing „eine Kultur des Verschweigens pflegen“ und „Profit über die Sicherheit stellen“, sagte Rodney Barnett.

Nachdem Anfang Januar eine Platte während des Flugs aus einer Boeing 737 Max 9 brach, ging Barnett mit seiner Kritik an der Produktion des Konzerns an die Öffentlichkeit: „Sie fingen an, die Verfahren zu umgehen, schlampten bei der Kontrolle der Flugzeugkonfiguration und nicht konformer Teile – sie wollten einfach nur die Flugzeuge vor die Tür stellen und die Kasse klingeln lassen.“

Boeing kämpft seit längerer Zeit mit Sicherheits- und Qualitätsproblemen – Besserung ist nicht absehbar. Das Unternehmen ist einem Bericht zufolge bei Sicherheitsprüfungen der US-Luftfahrtbehörde bei mehr als einem Drittel der Tests durchgefallen. In der Produktion seien 33 von 89 Tests nicht bestanden worden. (Tsp/AP)