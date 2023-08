Tagesspiegel Plus „Ein kleiner Kick fürs Hirn“ : Warum uns Hängematten so glücklich machen

Schaukeln kann helfen, Kinder zu beruhigen. Doch auch für Erwachsene lohnt es sich, Zeit in der Hängematte oder im Schaukelstuhl zu verbringen. Was passiert dabei im Gehirn – und warum ist es so gesund?