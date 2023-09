„Ein Krankenhaus wurde innerhalb von zwei Wochen dreimal beschossen“ Wie ein Arzt die Bedingungen an der ukrainischen Front erlebt

Herr Stöbe, als Sie zum ersten Mal in die Ukraine kamen und hunderte Kilometer durchs Land in Richtung Front reisten, dachten Sie: Wo ist eigentlich dieser Krieg? Er war abseits der Kampfgebiete nicht sichtbar. So haben Sie es damals im Tagesspiegel beschrieben. Wie ist das jetzt?

Das ist noch deutlicher geworden. In den Städten, in denen ich war, Mykolajiw, Kiew, Lwiw, Uschhorod, Städte, die nicht permanent Ziel von Angriffen sind, geht das Leben weiter. Es ist fast normal. Doch ich habe jetzt überall sehr viele Schwerverletzte in den Straßen gesehen, das ist neu. Verletzte, die mit externen Fixateuren, diesen Haltegestellen für Knochenbrüche aus Metall, herumlaufen, entlassene oder in Heilung befindliche Soldaten.