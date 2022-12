Eine Woche nach der Entlassung Boris Becker will in Sat.1-Interview über Haft in Großbritannien sprechen

Der in der vergangenen Woche in Großbritannien aus dem Gefängnis entlassene frühere deutsche Tennisstar Boris Becker will am Dienstag (20.15 Uhr) im Fernsehsender Sat.1 über seine Haft berichten.

Das Interview führt Moderator Steven Gätjen, der Becker nach eigenen Angaben auch während seiner Haft im Gefängnis besuchte. Es soll in diesem Jahr weltweit das einzige Interview sein, das Becker gibt.

Der 1985 mit einem Wimbledon-Sieg bekannt gewordene 55-Jährige saß etwas weniger als acht Monate im Gefängnis.

Er war im April wegen Insolvenzvergehen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Bei seiner vorzeitigen Haftentlassung profitierte Becker von einer Sonderregelung für ausländische Straftäter. (AFP)

