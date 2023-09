Einfach nicht abschalten können Etwa jeder fünfte Sommerurlauber hat sich nicht richtig erholt

Etwa jeder fünfte Urlauber oder jede fünfte Urlauberin hat sich in den Sommerferien nicht richtig erholt. Das ergab eine am Montag in Hamburg veröffentlichte Umfrage für die Krankenkasse DAK. Demnach fühlten sich zwar 82 Prozent der Befragten nach ihrem Urlaub gut oder sogar sehr gut erholt, 18 Prozent kamen aber nicht zu frischen Kräften.

Hauptgrund war nach DAK-Angaben die fehlende Fähigkeit zum Abschalten. Über die Hälfte der Betroffenen führten den geringeren Erholungswerts des Urlaubs laut Umfrage darauf zurück. Ein Fünftel klagten über zu große Hitze am Reiseziel, bei weiteren 16 Prozent minderten Schwierigkeiten bei der An- und Abreise über Flughäfen und Bahnhöfe die Qualität des Urlaubs.

Acht Prozent der Befragten erkrankten unterwegs, am stärksten verbreitet waren dabei Schnupfen und Husten. 63 Prozent der Betroffenen berichteten von Erkältungssymptomen. Für die Umfrage mit dem Titel DAK-Urlaubsreport wurden im August in etwa tausend Urlauber befragt, die Ergebnisse sind repräsentativ.

Zu gelungener Erholung trugen demnach vor allem Faktoren wie Wetter, Natur sowie Zeit mit der Familie und ein Ortswechsel bei. 82 Prozent der Menschen, die sich gut oder sehr gut erholten, verwiesen auf Naturerlebnisse sowie Sonnenschein.

Mehr als 70 Prozent empfanden gemeinsame Zeit mit der Familie als erholungsfördernd. Für etwa genau so viele war ein Ortswechsel ausschlaggebend, 56 Prozent fanden zudem körperliche Aktivität hilfreich. (AFP)