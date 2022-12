Eisregen im Süden München schließt Friedhöfe wegen Glättegefahr

Wegen Eisregens und der damit verbundenen Glättegefahr bleiben die städtischen Friedhöfe in München am Mittwoch geschlossen. „Trauerfeiern und Bestattungen werden aber durchgeführt“, betonte ein Stadtsprecher.

Trauergäste würden vom Friedhofspersonal am jeweiligen Haupteingang abgeholt, zu Trauerhalle und Bestattungsort begleitet und wieder zum Ausgang zurückgebracht werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Eisregen und gab eine Unwetterwarnung heraus. Gefährdet sei das gesamte Gebiet südlich der Linie Schwarzwald-Inn. Auch in der Nacht zum Donnerstag sei im Süden regional mit Glatteis zu rechnen.

Im Norden hingegen – vor allem in Nordfriesland – soll es am Mittwoch Schnee- und Graupelschauer geben. Diese würden sich ab dem Nachmittag Richtung Süden bewegen und in der Nacht zum Donnerstag die ostfriesische Küste erreichen. Einige Zentimeter Neuschnee und Schneematsch könnten dort zu Glätte führen.

In der Mitte Deutschland sei nur mit leichtem Schneefall zu rechnen, teilte der DWD mit. Am Donnerstag könnten im Süden allerdings regional bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen.

In den beiden Nächten zum Freitag und zum Samstag erwarten die Meteorologen des DWD in den östlichen Mittelgebirgen bereits strengen Frost bei Werten unter minus zehn Grad.

In der Nacht zum Sonntag kann es im Süden und Südosten örtlich sogar bis zu minus 20 Grad kalt werden. (Tsp mit dpa)

