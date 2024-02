Elternkolumne „Anonym & abgekämpft“ Mein Sohn, der Verlierer

Weinend stand mein siebenjähriger Sohn bei der Siegerehrung neben dem Podest. Seine Skilehrerin überreichte ihm eine Medaille, wütend riss er sie ihr aus der Hand. „Ich will eine Medaille aus Gold oder Silber, aber nicht eine fürs Mitmachen“, sagte er und warf sie in den Schnee. Mit seinen klobigen Schuhen stapfte er davon, aufs Gruppenfoto mit dem Drachen-Maskottchen wollte er nicht. Kein anderes Kind war so aufgelöst wie er.