Elternkolumne „Anonym & Abgekämpft“ Wie reagiere ich, wenn mein Kind rassistische Dinge sagt?

Neulich am Rand des Fußballplatzes im Park. Mein Zehnjähriger beschwerte sich über eine Gruppe anderer Kinder, die ihn beim letzten Mal dort geärgert hatten. „Die haben gemeine Sachen zu mir gesagt, weil ich deutsch bin. Die waren rassistisch.“ Ich seufzte. Wieder dieses schwierige Thema, das ich so schwer zu vermitteln und zu erklären finde. Und das mir doch so wichtig ist: Rassismus. „Also“, begann ich, innerlich unsicher, aber (hoffentlich) mit fester Stimme.