Elternkolumne „Anonym und abgekämpft“ Alles Gute zum Mutter … äh … Loslass-Tag!

Muttertag! Ein Fest der Freude? Geht so. Ich hatte mir die Sache mit der Mutterschaft irgendwie gleichberechtigter vorgestellt. Ich ging als Frau mit einer Vollzeit-Stelle in Führungsposition in den Kreißsaal und kam als 50er-Jahre-Mutter wieder raus. Heute habe ich mich irgendwo dazwischen eingegroovt: als freie Journalistin, die „nebenbei“ den Hauptanteil der Care-Arbeit wuppt und dafür auf berufliche Macht, ein hohes Gehalt und eine anständige Rente verzichtet.

Aber hey – dafür weiß ich, wo der Klebestift liegt, obwohl ich gerade halb im Trockner stecke. Und ich habe die Zahnarzttermine so gelegt, dass sie weder mit dem Kinderturnen noch mit dem Elternsprechtag kollidieren.

In welchen Teufelskreis ich geraten bin, habe ich zu spät begriffen. In der hormondurchtränkten Baby-Anfangszeit fühlte sich alles richtig an. Wer das Kind austrägt, geht in den Mutterschutz, und wer sich bei einer Geburt gefühlt auf links hat drehen lassen und Tag und Nacht stillt, fühlt sich in der längeren Elternzeit besser aufgehoben als in einem Großraumbüro.

Das klassische Familienmodell – ich steckte mittendrin

Und so saß ich zunächst rund um die Uhr zu Hause mit einem Baby, das zum Dreh- und Angelpunkt meiner geschrumpften Welt wurde. Wenn die eine nicht mehr lohnarbeitet und fast ununterbrochen in der Wohnung ist und der andere außerhalb das Geld verdient, ist relativ schnell klar, wer sich um Einkäufe kümmert, die Waschmaschine anstellt, zwischendurch aufräumt und ununterbrochen wickelt.

Genau, es ist nicht die Person, die erst abends nach Hause kommt und der man dann völlig entkräftet das Baby in den Arm drückt. Und das daraufhin anfängt zu schreien, weil es den ganzen Tag bei der Mama war.

Anonym und abgekämpft – die schonungslos offene Kolumne Das Eltern-Dasein bringt uns oft an unsere Grenzen. Doch wie es wirklich ist, verraten Mütter und Väter sonst meist nur den engsten Vertrauten. Man will ja die Kinder und den anderen Elternteil nicht in die Pfanne hauen. Und doch wünschen es sich viele, auch mal offen über die Abgründe des Familienalltags zu reden. Das tun an dieser Stelle nun abwechselnd mehrere Autor:innen – unter Pseudonym. Und sie fragen Expert:innen, was die zu den Themen meinen. In dieser Folge schreibt: Swantje Struck, Mutter von drei Kindern, aus Bremen.

Das klassische Familienmodell, das für mich nie infrage gekommen war – ich steckte mittendrin. Doch ich zog nicht die Reißleine, sondern machte weiter das, was ich plötzlich gut konnte: an U-Untersuchungen denken, im Halbschlaf wickeln, Bewerbungsgespräche für einen Kita-Platz führen und Bodys in der nächsten Größe besorgen.

Ich hätte das nicht tun müssen. Hätte ich so weitergearbeitet wie vor dem ersten Kind und keine weiteren bekommen, hätte mein Mann zu Hause bleiben können. Leider arbeitete er genauso gern wie ich. Oder wir hätten uns eine Nanny geleistet, die den Nachwuchs jeden Tag von der Kita abholt und ins Bett bringt.

Aber meine Kinder nur morgens und am Wochenende sehen? Diese Vorstellung schmerzte. Und im Vergleich zu früher erschien mir meine Arbeitswelt auch nicht mehr ganz so wichtig. Meine Kinder hingegen schon. Also kümmerte ich mich weiter vorrangig um das Leben, das ich erschaffen hatte. Als Bonustrack verdiene ich etwas dazu.

Sind wir auf Geschäftsreise, werden Mütter gefragt: Wo sind denn die Kinder? Niemand stellt den Vätern diese Fragen. Patricia Cammarata, Psychologin und Autorin des Buchs „Musterbruch“

Die Psychologin und Autorin Patricia Cammarata weiß, warum selbst Mütter, die sich für emanzipiert halten, sich so verhalten: „Frauen lernen von klein auf, dass es zum Frausein gehört, für andere da zu sein, sich um andere zu kümmern, die Familie und den Freundeskreis zusammenzuhalten. Wir haben bestimmte Haltungen verinnerlicht, etwa ‚Frauen liegt das Kümmern im Blut‘ und ‚Die Mutter ist das Beste fürs Kind‘. Und weil wir natürlich das Beste für unsere Kinder wollen, richten wir uns danach. Wir werden ja auch ständig mit diesen Haltungen konfrontiert. Wenn wir früh aus der Elternzeit zurückkommen, sorgen sich wildfremde Menschen um das Wohlergehen unserer Kinder. Sind wir auf Geschäftsreise, werden Mütter gefragt: Wo sind denn die Kinder? Niemand stellt den Vätern diese Fragen. Diese Prägungen und den Druck abzuschütteln fällt sehr schwer – also geben wir eher nach.“

Werde ich allen gerecht? Leiste ich überhaupt genug?

Ich bekam nicht nur Kinder, ich erwarb auch etwas Erstaunliches, das meinem Partner bis heute fremd ist: Ein ewig schlechtes Gewissen. Wenn er arbeitete, tat er es einfach und dachte an nichts anderes. Egal ob ich erwerbs-arbeitete oder care-arbeitete, ich fragte mich viel zu oft: Werde ich allen gerecht? Leiste ich überhaupt genug?

Plötzlich zweifelte ich an meiner Kompetenz. Zurück im Beruf war ich zur Hydra geworden, der mehrköpfigen Wasserschlange aus der griechischen Mythologie. Der eine Kopf telefonierte in der ersten Tageshälfte mit Schauspielagenturen oder führte Politiker-Interviews, während der andere Kopf sich nur wenige Stunden später im „Musikgarten“ über das Kleinkind beugte und mit überzogener Mimik Kinderverse zum Besten gab: „Pütsche pü, pütsche pü … Heißa, heißa, hopsassa, Himpelchen und Pimpelchen sind wieder da!“

Kampf gegen die eigenen Minderwertigkeitsgefühle

Niemand hatte mir gesagt, dass ich eine weniger wertvolle Arbeitskraft bin, weil in meinem Unterleib neun Monate lang ein menschliches Wesen gewachsen war, meine Brüste Nahrung produzieren konnten und ich neuerdings glaubte, Babysprache zu beherrschen. Aber für mich fühlte es sich so an. Dagegen half auch kein Muttertag.

Die Psychologin Cammarata sagt: „Wir Frauen müssen erst einmal lernen, was wir wert sind. Frauen sind in der Weltgeschichte oft nicht sichtbar, weil Geschichtsschreiber männlich sind und vor allem andere Männer hervorheben. Für Frauen, die die Verantwortung für die Sorgearbeit trugen, war es schwierig, geniale Musikstücke zu komponieren, Kunstwerke zu malen, Erfindungen oder wegweisende Politik zu machen. Das heißt aber eben nicht, dass Männer wichtiger, relevanter und klüger sind. Dieses Gefühl bekommen Frauen aber vermittelt – in Kinderbüchern, in der Schule, in Fernsehserien und Filmen. So tragen viele Frauen weibliche Minderwertigkeitsgefühle mit sich. Das macht es ihnen schwierig, den Männern auf Augenhöhe zu begegnen und selbstbewusst zu verhandeln.“

Anstatt Mütter zu feiern, unterstellt man ihnen, dass sie lieber Osterdekoration basteln und Latte Macchiato schlürfen wollen, anstatt voll und ganz in die böse Arbeitswelt zurückzukehren. Und das bei dem Fachkräftemangel! Aber wenn Frauen nicht die gleiche Wahl treffen wie Männer, heißt das nicht, dass sie nicht ehrgeizig sind, dass sie nicht gern arbeiten oder nur auf ihren Kindern glucken wollen. Es könnte auch bedeuten, dass es für sie noch immer nicht die richtigen Wahlmöglichkeiten gibt.

Ein großer Hebel wäre die Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Patricia Cammarata, Psychologin und Autorin des Buchs „Musterbruch“

Doch wie sehen die aus? In ihrem Buch „Musterbruch“ erarbeitet Patricia Cammarata Lösungen für wirkliche Gleichberechtigung. Sie sagt: „Ein großer Hebel wäre die Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. So könnten Frauen ihre finanzielle Unabhängigkeit stärken – was der Gleichberechtigung einen großen Schub geben würde. Männer auf der anderen Seite hätten dann freie Kapazitäten, die sie für Sorgearbeit nutzen könnten. Sie könnten mehr Zeit mit ihren Kindern, ihren Angehörigen, ihren Freunden verbringen. Sich als eingebunden und geliebt erleben.“

Niemand kann 100 Prozent in einen Job und zusätzlich 100, 75 oder 50 Prozent in seine Kinder stecken. Oder umgekehrt. Erst recht nicht ohne verlässliche Kitaplätze. Doch es sind nach wie vor mehrheitlich die Frauen, die sich an dieser Aufgabe versuchen. Darum stieg die Zahl der Mütter, die unter Burnout, Angstzuständen und Schlaflosigkeit leiden, schon vor der Corona-Pandemie an. Denn was patent klingt, macht Frauen auf Dauer fertig. Das Gefühl einer latenten Überforderung, eines Niemals-alles-erledigt-haben, wird zum Dauerzustand.

Ich erinnere mich zu gut an solche Phasen. Mit dem Wissen von heute würde ich noch vor der Geburt des ersten Kindes die Elternzeit fair aufteilen, denn sie legt den Grundstein für das zukünftige Familienleben. Direkt danach hätte ich die Care-Arbeit minutiös aufgelistet und verteilt. Und ich wäre erhobenen Hauptes in mein Arbeitsleben zurückgekehrt. Woher ich die Kraft dafür hätte nehmen sollen, weiß ich allerdings nicht.

An dieser Stelle heißt es gern, dass Mütter sich mal entspannen sollten, dass sie sich zu viele Gedanken machen und das Loslassen lernen müssten. Vielleicht stimmt das gelegentlich. Aber ich male mir zu gern aus, was passieren würde, wenn alle Frauen gleichzeitig einen Tag lang so richtig loslassen.

Wir könnten am Montag nach Muttertag damit anfangen: Weltweit kümmern sich alle Mütter 24 Stunden um nichts und niemanden, außer um sich selbst. Die Welt würde auf merkwürdige Weise stillstehen und sich zugleich in ein gigantisches Chaos verwandeln. Ich freu mich darauf. In diesem Sinne: Alles Gute zum Mutter… äh… Loslasstag!