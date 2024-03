Elternkolumne „Anonym und abgekämpft“ Hilfe, mein Kind hat einen Fummeltick!

Irgendwann in meinen Zwanzigern hatte ich ein paar Dates mit Tom. Er erzählte mir, er müsse, um abends einschlafen zu können, immer an einem kleinen Knubbelwürstchen herumspielen, das er aus dem Stoff seines T-Shirts formte. Fragezeichen damals in meinem Kopf, und so eine Ahnung, dass diese Angewohnheit wohl auf sehr frühkindliche Erfahrungen zurückzuführen war.

Erst Jahre später musste ich wieder an Tom denken, und das lag an meiner Tochter.