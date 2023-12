Elternkolumne „Anonym und abgekämpft“ Ich will Weihnachten nicht bei meinem Schwiegervater verbringen

Schluss. Aus. Ich will nicht mehr. Es fällt mir immer schwer, so etwas zu sagen. Dieses Jahr zu Weihnachten tue ich es endlich doch mal. Denn ich will das Fest der Liebe, der Besinnlichkeit und Geborgenheit, nicht mehr im ICE verbringen und nicht mehr mit der ganzen Familie auf einer zu knappen Gästecouch schlafen. Vor allem nicht mit dem ständigen Gefühl, nicht willkommen zu sein.