Elternkolumne „Anonym und abgekämpft“ Ist es schlimm, wenn ich meine Tochter zur rosa Prinzessin erziehe?

Ehrlich gesagt, das habe ich vielleicht so richtig versemmelt. Schnurstracks bin ich hineingelaufen in die rosarote Mädchen-Falle. Dabei hatte ich ja die Wahl. Und vorgenommen hatte ich es mir auch ganz anders. Im ersten Lebensjahr kleidete ich meine Tochter eher unauffällig. Wir hatten wenig Spielzeug und ich war sehr achtsam damit, was mein Kind überhaupt in die Hände bekam.