Elternkolumne „Anonym und abgekämpft“: Ist Fußball wirklich der richtige Sport für meinen Sohn?

Samstagmorgen, 8 Uhr, am anderen Ende der Stadt. Die Anfahrt dauerte fast eine Stunde, die Jungs sind müde, aber man spürt ihre Nervosität: Der Trainer hat angekündigt, dass es heute zur Sache gehen wird. Mal wieder. Willkommen in der Berliner Landesliga der U13-Junioren.

Laut der „Fairness-Tabelle“ spielt heute der Erste gegen den Letzten. Die Platzierung ergibt sich aus der Summe an gelben Karten und Zeitstrafen, die der Schiedsrichter in den Spielbericht einträgt. Sofern sich ein Schiri findet. Die Tabelle beachtet niemand, sie hat keine Auswirkung, viele wissen nicht mal, dass es sie gibt.

Der Sieg der Harten über die Zarten

Unser Gegner hat mehr gelbe Karten als Spiele, bis Ende der ersten Halbzeit werden noch zwei Verwarnungen dazukommen, eine wegen groben Fouls, die andere wegen Beleidigung der Zuschauer auf dem Nebenplatz. Es hätte deutlich mehr Verwarnungen geben können, aber in der Pause musste der Schiri zu einem anderen Spiel, die Kinder sollen ja auch lernen, selbst auf dem Platz für Gerechtigkeit zu sorgen.

Anonym und abgekämpft – die schonungslos offene Kolumne Das Eltern-Dasein bringt uns oft an unsere Grenzen. Doch wie es wirklich ist, verraten Mütter und Väter sonst meist nur den engsten Vertrauten. Man will ja die Kinder und den anderen Elternteil nicht in die Pfanne hauen. Und doch wünschen es sich viele, auch mal offen über die Abgründe des Familienalltags zu reden. Das tun an dieser Stelle nun abwechselnd mehrere Autor:innen – unter Pseudonym. Und sie fragen Fachleute, was die zu den Themen meinen. In dieser Woche: Robert Uthofft wohnt in Prenzlauer Berg und hat zwei Söhne.

Der erste der Fairness-Tabelle hat nach dem Spiel gelernt: Gerechtigkeit ist relativ, Fouls bekommt der, der sie am aggressivsten einfordert; Tritte in die Beine schmerzen genauso wie Schläge ins Gesicht, letztere wirken aber länger nach. Und wer glaubt, dass Oscar-reife Schauspieleinlagen den Profis vorbehalten sind, hat deren Vorbildfunktion komplett unterschätzt. Es wird gedroht, beleidigt, geschubst und geschlagen. Der Austausch von Hässlichkeiten endet mit dem Sieg der Harten über die Zarten.

Solche Spiele sind nicht die Regel, sie kommen einfach vor. Sie passieren in Gegenden, die man soziale Brennpunkte nennt, genauso wie in bürgerlichen, wo die gut situierten Eltern in dicken Autos vorfahren, sich neben dem Platz aber wie Brüllaffen bei einem Rudelkampf aufführen.

Emotionen, Provokationen und auch Beleidigungen ... sind auf dem Platz wie auch auf den Rängen an der Tagesordnung- Stellungnahme des FSV Zwickau

Einmal mussten die Jungs aus unserem Team nach dem Abpfiff zur S-Bahn rennen, um sich in Sicherheit zu bringen, meist bleibt es aber bei Beleidigungen und Drohungen. „Ich mach dich behindert“ ist aktuell der Milieu-übergreifende Renner im Fußballervokabular, das geschaffen wurde, um Wirkung zu zeigen, denn: Ein eingeschüchterter und gedemütigter Gegner spielt nicht mehr so fokussiert. Psychologische Kriegsführung auf Primatenniveau.

Der FSV Zwickau beschreibt diesen ritualisierten Austausch von Stilblüten auf seiner Vereinsseite anlässlich eines rassistisch-antisemitischen Vorfalls ziemlich treffend: „Emotionen, Provokationen und auch Beleidigungen, das brauchen wir nicht zu beschönigen, sind auf dem Platz wie auch auf den Rängen an der Tagesordnung und gehören für viele Fans ein Stück weit auch zur Folklore des Fußballs.“

Als es bei einem unserer Spiele auf und neben dem Platz wieder mal sehr folkloristisch zuging, sagte ein Vater zu mir: „Ich will nicht, dass mein Kind lernen muss, mit so etwas umzugehen.“ Er versucht gerade, seinem Sohn Handball und Basketball schmackhaft zu machen. „Alles ist besser“, glaubt er, „vielleicht sogar Hockey.“

Mit den Emotionen, die bei diesem Kampfspiel einfach dazu gehören, geht jeder anders um. Manche lassen sich im Rausch von der Aggression überwältigen, Hemmungen fallen, es folgen Beleidigungen, sinnfreie Härte und Tätlichkeiten. Ich kenne das aus meiner aktiven Zeit. Ich bin auch eher ein Zarter, musste erst lernen, dagegenzuhalten und mich gegen Halbwilde zu behaupten. Fußball hat mich da in gewisser Weise kompletter gemacht.

Damit Kinder Resilienz und Bewältigungskraft entwickeln können, brauchen sie keine extra harten Situationen. Das schafft das Leben ganz alleine. Inke Hummel, Erziehungsberaterin

Tut ein gewisses Maß an Härte der Persönlichkeitsentwicklung vielleicht sogar gut? Ich frage die Erziehungsberaterin und Autorin Inke Hummels. Sie antwortet: „Damit Kinder Resilienz und Bewältigungskraft entwickeln können, brauchen sie keine extra harten Situationen. Das schafft das Leben ganz alleine mit seinen normalen Herausforderungen. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass die Erfahrungen mit dem Fußballverein zu viel sein müssen.“

Ich überlege, wie mein Zwölfjähriger damit umgeht, wenn es ruppig wird, wenn Schubsereien und Beleidigungen Überhand nehmen und wieder mal kein Schiedsrichter für Ordnung sorgt. Er hält dagegen, lässt sich nichts gefallen, weiß sich mit Talent und Härte Respekt zu verschaffen.

Mein Sohn riss einen um, der sicher 15 Kilo mehr wog als er

Einmal sind nach einem Spiel zwei große Jungs auf einen seiner Teamkollegen losgegangen. Er überlegte nicht, sprang dazwischen, riss einen um, der sicher 15 Kilo mehr wog als er, und hatte dann Glück, dass die Trainer dazwischen gingen. Ich war in diesem Moment sehr stolz auf ihn, hab ihm das aber nicht gesagt. Seine Mutter lehnt Gewalt in jeder Form ab und würde nicht wollen, dass ich ihn in präzivilisatorische Behauptungsstrategien bestärke.

Bei den meisten Spielen meines Sohnes bin ich dabei. Weil ich Fußball liebe, nicht weil er mich braucht. Nur manchmal, wenn der Junge nach einem hässlichen Spiel emotional bis zum Anschlag aufgeputscht ist, suche ich uns eine Ecke, wo uns keiner sieht. Wir reden dann nicht viel, ich schaue ihn nicht an, ich weiß, dass jetzt ein paar Tränen fließen. Das ist seine Art, nach der Überlast an Emotionen wieder klar zu werden. Trotz solcher Erlebnisse stellt er nie infrage, dass Fußball sein Sport ist.

Wenn es einem Kind zu viel wird, merkt man das in der Regel, weil es sich verändert. Inke Hummel, Erziehungsberaterin

„Ob ein Kind gut mit der Aggressivität im Fußball zurechtkommen kann oder darunter leidet, hängt davon ab, welches Wesen es mitbringt, wie sein Umfeld ist und wie hilfreich es bislang von seinen Eltern begleitet wurde“, sagt Erziehungsexpertin Hummels. Aus der Erfahrung im Verein weiß ich, dass nicht alle Kinder mit der Härte umgehen können. Manche brechen ein, melden sich krank, wenn ein „rustikal“ spielender Gegner angekündigt wird.

„Wenn es einem Kind zu viel wird, merkt man das in der Regel, weil es sich verändert“, sagt Inke Hummels. „Möglicherweise wird es sich zurückziehen und auffällig still werden. Oder selbst unangenehm aggressiv werden und ständig Ärger verursachen.“

Wie kann man dem vorbeugen? „Es ist wichtig, dass wir Eltern negative Erlebnisse bei Spielen mit den Kindern gemeinsam einsortieren, bewerten und verarbeiten. Lässt sich die Herausforderung fürs Kind auch nach einem Vierteljahr und Gesprächen mit dem Verein nicht einfangen, würde ich die Reißleine ziehen und es mit einem anderen Verein oder einer anderen Sportart probieren.“ Dies seien aber Ausnahmefälle, sagt die Expertin. „Grundsätzlich davon abzuraten, fürs eigene Kind den Fußballweg zu wählen, ist natürlich Quatsch. Wenn das Herz dafür schlägt, vielleicht eh Talent da ist, dann bitte los!“