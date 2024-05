Elternkolumne „Anonym und abgekämpft“ Kindergeburtstage sind der absolute Horror

Was war das Beste an Corona? Das Verbot von Kindergeburtstagen! Endlich stand offiziell unter Strafe, was für Eltern schon lange die Höchststrafe war: Eine Horde Kinder einen Nachmittag lang bespaßen zu müssen. Natürlich waren die Geburtstagskinder traurig, nicht feiern zu dürfen. Aber das wiegt den Horror, den dieser Tag für Erziehungsberechtigte bereithält, nicht auf.

Was an Kindergeburtstagen so schlimm ist? Alles. Aber der Reihe nach.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

1 Die Einladung

Wo war das Kind überall eingeladen und müssen diese Kinder wirklich alle zu uns kommen? Je nach Naturell und Beliebtheit des Kindes kann aus einem siebten Geburtstag schnell ein G-20-Gipfel werden. Die Liste so auszudünnen, dass weder Freundschaften zu Kindern noch zu Eltern gefährdet werden und man sich gleichzeitig die anstrengendste Brut vom Leib hält, ist höhere Diplomatie.

2 Die Einladungskarte

In der Kita ging es los: Plötzlich flatterten ambitionierte Bastelprojekte ins Fach, unter die das zukünftige Geburtstagskind eigenhändig seinen Willi gesetzt hat. („Seht her, meins kann schon schreiben!“) Wer sich davon unter Zugzwang setzen lässt, braucht einen Pinterest-Account, schürft nach ebenbürtigen Bastelideen, kauft absurdes Material und klöppelt einen Nachmittag lang mit seinem Kind viele kleine Kunstwerke, die alle gleich aussehen müssen.

Anonym und abgekämpft – die schonungslos offene Kolumne Das Eltern-Dasein bringt uns oft an unsere Grenzen. Doch wie es wirklich ist, verraten Mütter und Väter sonst meist nur den engsten Vertrauten. Man will ja die Kinder und den anderen Elternteil nicht in die Pfanne hauen. Und doch wünschen es sich viele, auch mal offen über die Abgründe des Familienalltags zu reden. Das tun an dieser Stelle nun abwechselnd mehrere Autor:innen – unter Pseudonym. Und sie fragen Expert:innen, was die zu den Themen meinen. In dieser Folge schreibt: Swantje Struck, Mutter von drei Kindern, aus Bremen.

3 Die Whats-App-Gruppe

Obwohl alle Eckdaten der Feier auf dem dreidimensionalen Marienkäfer mit beweglichen Augen stehen, wird neuerdings zusätzlich eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Warum? Damit Eltern sich bis dahin noch 43 Mal über das Wetter („Regenhose mitgeben!“) und die Essensplanung austauschen („Das beginnt ja um 13:30, sollte Lea dann schon gegessen haben?“). Und um anschließend ohne Rücksicht auf Persönlichkeitsrechte Fotos der Feierlichkeit in die Gruppe zu stellen.

4 Das Motto

Keine Ahnung, auf wie vielen Einhorn-, Ritter-, Detektiv-, Harry Potter- und Gruselparties meine Kinder schon eingeladen waren. Eltern kaufen für so etwas spezielle Dekorationen, entwickeln passende Spielideen und backen eine Motto-Torte. Jeder Fetisch mag seine Berechtigung haben, aber wenn von den kleinen Gästen ein entsprechendes Kostüm verlangt wird, bekomme ich schlechte Laune. Ich kaufe gern ein Geschenk, aber um ein passendes Outfit will ich mich nicht auch noch bemühen.

5 Die Geschenke

Diese Geburtstags-Kisten in Spielzeug- und Buchläden sind praktisch, leider müssen sie im Vorfeld von Eltern befüllt werden. Und zwar mit lauter Dingen, die höchstens 10 Euro kosten (meine Meinung), aber auch nicht komplett überflüssiger Plastikschrott sein sollten. Damit die Kinder, die zu dem Anlass sowieso mit Geschenken überhäuft wurden und in vollgestopften Kinderzimmern wohnen, noch mehr Zeug haben. Wer zu spät an der Kiste steht, kauft Plastikschrott oder nimmt seufzend das Lego-Set für 25 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

6 Die Planung

Eine gute Planung ist der halbe Geburtstag, aber sie kostet Zeit. (Wichtigster Punkt: Prosecco kaltstellen für den Moment, in dem alle weg sind.) Gelobt sei die Kleinkind-Phase, in der die Gäste noch planlos miteinander spielen. Wenn nur ihre Mütter nicht dabei wären, die man bewirten und unterhalten muss!

Ein paar Jahre später sind die Mütter weg, aber die Ansprüche da. Plötzlich fragen die kleinen Gäste: „Was machen wir jetzt?“ Leichtes Aufatmen bei denen, die sich minutiös auf Klassiker wie Topfschlagen, Stopp-Tanz-Disco oder eine möglichst lange Schatzsuche vorbereitet haben. Großes Aufatmen bei denen, die tief in die Tasche gegriffen und den Trampolin-Park, den Outdoor-Lasertag, die Bonbon-Manufaktur, die Kletterhalle oder das Zoo-Paket gebucht haben.

Sechs Jahre lang habe ich gesagt: Niemals werde ich 200 Euro für einen Kindergeburtstag ausgeben! Nach der Pandemie dachte ich: Zwei Jahre wurde ich verschont – jetzt brauche ich zur Wiedereingliederung das Rund-um-glücklich-Gesamtpaket! Und ja, es macht glücklich.

Gerade bei Kindern vor dem Schulalter planen Eltern oft viel zu lange und komplizierte Programmpunkte. Halten Sie es kurz und nett. Nora Imlau, vierfache Mutter und Autorin des Bestsellers „Bindung ohne Burnout“

Es muss bessere Ideen geben, als Kindergeburtstage nur mit Hilfe von Geld für Eltern erträglich zu machen. Nora Imlau, vierfache Mutter und Autorin des Bestsellers „Bindung ohne Burnout“, gibt Tipps: „Man sollte seine eigenen Stärken und Schwächen realistisch einschätzen: Fällt es mir leichter, eine Schatzsuche zu planen oder den Lärm im Indoorspielplatz auszuhalten? Fühle ich mich eher unterstützt oder eher unangenehm beobachtet, wenn andere Eltern dabei sind?“

Imlau erinnert daran, worum es an dem Tag wirklich geht: „Gucken Sie, was zum Kind passt. Gerade bei Kindern vor dem Schulalter planen Eltern oft viel zu lange und komplizierte Programmpunkte. Halten Sie es kurz und nett: Drei bis vier Kinder, Stopptanz zu Musik, eine Benjamin-Blümchen-Torte aus dem Kühlregal und dann basteln Sie noch gemeinsam lustige Hüte aus dem ohnehin herumliegenden Geschenkpapier und schießen ein paar Erinnerungsfotos. Fertig!“ Sie ergänzt: „Dass Kindergeburtstage keine reine Mütter-Aufgabe, sondern elterliche Teamwork bedeuten, versteht sich hoffentlich von selbst.“

Mit dieser wichtigen Botschaft zurück zur Geburtstagsliste des Grauens:

Riesige Torten, aufwendig dekorierte Muffins und Obstspieße für das Gewissen? Alles Quatsch. © freepik

7 Das Essen

Riesige Torten, aufwendig dekorierte Muffins und Obstspieße für das Gewissen? Alles Quatsch. Die meisten Kinder picken höchstens die Gummibärchen von der überflüssigen Trägermasse und stehen nach fünf Minuten vom Tisch auf. (Stichwort: „Was machen wir jetzt?“) Wer abends etwas anderes als Pommes anbietet, blickt in enttäuschte Gesichter.

Neueste Herausforderung: Ernährungsweisen, Unverträglichkeiten und Krankheiten. Einmal hatten wir eine Veganerin, einen Zöliakie-Erkrankten und einen Diabetiker unter den Gästen. Also buk ich glutenfreie Pfannkuchen ohne Eier in Margarine, während der Vater des Diabetes-Kindes mir zuschaute und die Broteinheiten jeder einzelnen Pfannkuchen-Attrappe berechnete. Zum Glück hatte das ADHS-Kind seine Tabletten nicht vergessen.

8 Die Kinder

Das Hauptproblem an Kindergeburtstagen sind nach wie vor die Kinder. Ohne sie wäre es eigentlich ganz lustig. Aber da ist das Heulende, das getröstet werden will, wenn es bei einem Spiel nicht Erster ist. Das Nörgelnde, das nichts von dem mag, was auf dem Tisch steht. Der Unfallanziehungsfaktor, der sich sogar an einem Wattebausch verletzt. Das Aggro-Kind, das früher oder später ausrastet. Das Spaltende, das Gruppen bildet oder ein Kind ausgrenzt. Das Ausgegrenzte, das auch ohne Spalter-Kind irgendwie außen vor ist und bei nichts mitmachen will. Und das Klugscheißer-Kind, das ausschließlich mit Eltern redet, um für sein unnützes Wissen gelobt zu werden. Wenn es richtig blöd läuft, sind alle diese Kinder gleichzeitig da. Ja, es sind auch immer ein, zwei Nette dabei. Warum konnten wir nicht nur die beiden einladen?

9 Die Tütchen

Als wäre alles nicht absurd genug, werden am Ende „Tütchen“ mitgegeben. Sie enthalten (noch) kein Cannabis, sondern kleine Süßigkeiten (damit der Zuckerschock bis zu Hause anhält) und irgendein möglichst originelles kleines Spielzeug (ja, es läuft wieder auf Plastikschrott hinaus). Diese Tütchen sollten rechtzeitig vorbereitet werden, werden von den Kindern meist schon beim Rausgehen aufgerissen und gelegentlich mit enttäuschtem Stöhnen quittiert.

Warum tun wir uns das alles bloß an? Natürlich unserem Kind zuliebe. Und das ist gut so, sagt Erziehungsexpertin Nora Imlau: „Eine Party fürs Kind zeigt dem Kind: Ich sehe dich, du bist mir wichtig, dass es dich gibt, ist Grund zum Feiern! Das ist natürlich Balsam für die Bindung. Damit das Geburtstagskind sich wirklich gesehen fühlt, ist es wertvoll, nicht irgendwelche Insta-Trends zu kopieren, sondern sich zu fragen: Was macht gerade dieses unser Kind aus, was macht es glücklich?“

Dabei können durch Zufall wunderbare Rituale entstehen, so wie bei Imlau: „Ich backte meinem Sohn zum dritten Geburtstag recht spontan einen einfachen Kastenkuchen mit Piratensegel, und mein Vater legte Blaubeeren als Meer drumherum. Dieses Jahr wird er 15 und ich muss natürlich – wie jedes Jahr seither – unseren Piratenkuchen mit Blaubeermeer backen.“

Aber es gibt etwas noch Tolleres an Kindergeburtstagen. Es sind:

10 Die Geburtstage der anderen

Nichts ist schöner, als das eigene Kind mit Geschenk (und ohne Kostüm) bei einem Kindergeburtstag abzuliefern, den Eltern einen mitleidig-wissenden Blick zuzuwerfen und „Viel Spaß!“ zu rufen. Wenn die Gastegeber abends beim Abholen sagen: „Doch, war schön“, weiß man genau, was sie meinen. Das ist Elternsprache und bedeutet: „Niemand wurde verletzt, zum Glück ist es vorbei und jetzt haut bitte endlich ab – unser Prosecco hat gerade genau die richtige Temperatur.“