Elternkolumne „Anonym und Abgekämpft“ Nein, ADHS ist keine Superkraft – schon gar nicht in der Schule

Schauspieler, Moderatorinnen und Influencerinnen: Seit geraumer Zeit thematisieren zunehmend Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ihre (oft selbst gestellte) Diagnose ADHS und den eigenen Umgang damit. Einerseits eine fraglos gesunde Entwicklung. So wird die Krankheit, die je nach Sichtweise keine ist, entstigmatisiert. Dem Zappelphillipp-Klischee aus den Neunzigern wird endlich etwas entgegengesetzt. Andererseits macht mich manche Darstellung wahnsinnig: Diese angebliche Superkraft ist in unserem Bildungs- und Wirtschaftswesen keine. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, bei meinem Sohn und mir selbst.