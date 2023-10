Tagesspiegel Plus Elternkolumne „Anonym und abgekämpft“ : Schadet es meinem Kind, dass ich es in Watte packen will?

Zwei blutende Wunden und ein Bruch: Die Tochter unserer Autorin verletzte sich dreimal kurz hintereinander. Dem Kind geht es gut – aber die Mutter hat einen psychischen Knacks.