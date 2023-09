Elternkolumne „Anonym und abgekämpft“ Wenn die Vierjährige sich mit dem Hüpfesel stimuliert

Dass das Thema Sexualität irgendwann auf mich zukommen würde, wusste ich natürlich. Wann? Ich dachte da an die Vorpubertät. So hatte ich das zumindest von mir in Erinnerung. Dass vielleicht vorher schon ein Interesse an der eigenen Geschlechtlichkeit inklusive Forscherdrang da sein könnte, hatte ich mir auch gedacht. Und dass man dann darüber redet und einiges erklärt. Über Vulven und Penisse. Aber mehr auch nicht.